Estos fueron los máximos goleadores mexicanos del 2025; ¿quién repetirá?

El 2025 terminó y el futuro inmediato por supuesto que tiene en la mira la Copa Mundial de la FIFA, por ello resulta interesante ver los nombres que aparecen entre los máximos goleadores mexicanos del año recién terminado. Se espera que los arietes estén en el mejor nivel posible, aunque el presente de algunos no luce tan prometedor.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

¿Quién lidera el listado de los máximos goleadores mexicanos en 2025?

En los años recientes se ha hablado de la crisis de buenos centros delanteros mexicanos. Incluso, el tema de los naturalizados tuvo su debida polémica de nuevo al tener pocos arietes como opción para los clubes de la Liga BBVA MX y a nivel de selecciones nacionales. Por ello, los nombres de esta lista incluyen a todos los mexicanos seleccionables con el tricolor.

Germán Berterame - 28

Julián Quiñones - 22

Raúl Jiménez - 21

Ángel Sepúlveda - 21

Alexis Vega - 18

Santiago Giménez - 15

Armando González - 14

Lo característico de este listado es que los dos arietes que lideran son precisamente los dos naturalizados que tantos polémicos comentarios generaron en torno a darle oportunidad a este tipo de jugadores. Pero ambos han sido de los goleadores más constantes en los años recientes en el contexto de balompié nacional e incluso hoy en Arabia, en el caso del nacido en Colombia.

¿Cómo luce el panorama de los goleadores mexicanos rumbo al 2026?

Ambos naturalizados están teniendo un nuevo año de locura. Mientras que en el caso de los europeos, la situación con Santiago Giménez preocupa bastante, pues regresaría en 3 o 4 meses de su lesión. Y de ahí los perfiles de arietes o segundos delanteros tiene jugadores bastante importantes como Ángel Sepúlveda o el propio Alexis Vega, que individualmente destacaron en demasía.

Lo que es prácticamente un hecho, por el nivel de futbol y de confianza, es que Raúl Jiménez es el mejor posicionado entre todos los que están en la lista. El ariete del Fulham juega en la máxima exigencia y tiene destellos que realmente lo ponen como el mejor delantero del momento y uno de los mejores de los últimos años.