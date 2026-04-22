¿Quiénes han marcado el primer gol de cada Copa Mundial de la FIFA?

Cada una de las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, tiene una historia diferente que contar, pero uno de los momentos más esperados de cada edición y que prende el corazón de los aficionados, es cuando llega el primer gol del torneo, el cual siempre es recordado.

El anotador del primer gol, en muchas ocasiones se convierte en el referente de dicha justa mundialista, por lo que ahora vamos a recordar a las leyendas que han sido los autores de la primera anotación de cada edición de la Copa Mundial de la FIFA.

América despierta y Helinho vive una noche para el olvido

Ellos anotaron el primer gol de cada edición de la Copa Mundial de la FIFA