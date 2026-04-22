¿Quiénes han marcado el primer gol de cada Copa Mundial de la FIFA?
Marcar el primer gol de una Copa Mundial de la FIFA, tiene muchos significados, entre ellos asegurar un lugar en la historia del futbol.
Cada una de las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, tiene una historia diferente que contar, pero uno de los momentos más esperados de cada edición y que prende el corazón de los aficionados, es cuando llega el primer gol del torneo, el cual siempre es recordado.
El anotador del primer gol, en muchas ocasiones se convierte en el referente de dicha justa mundialista, por lo que ahora vamos a recordar a las leyendas que han sido los autores de la primera anotación de cada edición de la Copa Mundial de la FIFA.
América despierta y Helinho vive una noche para el olvido
Ellos anotaron el primer gol de cada edición de la Copa Mundial de la FIFA
- Uruguay 1930: Lucien Laurent en el triunfo de Francia ante la Selección Mexicana de 4-1.
- Italia 1934: Ernesto Belis en la derrota de Argentina ante Suecia 3-2
- Francia 1938: El alemán Josef Gauchel en la derrota de Alemania ante Suiza 4-2.
- Brasil 1950: Ademir en la victoria de los locales 4-0 ante la Selección Mexicana.
- Suiza 1954: El yugoslavo, Milos Milutinovic, en la victoria de Yugoslavia ante Francia por 1-0.
- Suecia 1958: El argentino Oreste Corbatta, en la derrota de Argentona 3-1 ante la Alemania Federal
- Chile 1962: Héctor Facundo marcó el único gol del partido entre Argentina y Bulgaria.
- Inglaterra 1966: No hubo goles en el primer partido. En el segundo duelo, Pelé marcó el primer gol en la derrota 2-0 ante Bulgaria.
- México 1970: Los locales empataron sin goles ante la Unión Soviética en el duelo inaugural. El primer gol fue marcado en el duelo de Bulgaria ante Perú por el búlgaro Dinko Dermendzhiev.
- Alemania Federal 1974: La historia se repitió, Brasil y Yugoslavia empataron 0-0. El primer gol fue de Paul Breitner en la victoria 1-0 de los locales ante Chile.
- Argentina 1978: En el duelo inaugural entre Alemania Federal y Polonia, no hubo goles. El primero del torneo fue del francés Bernard Lacombe, en la victoria 2-1 de su país ante Italia.
- España 1982: Erwin Vandenbergh marcó el primer gol del torneo, en la victoria de Bélgica ante Argentina 1-0.
- México 1986: El italiano Alessandro Altobelli, marcó el primer gol de la justa mundialista en el empate 1-1 de Italia y Bulgaria.
- Italia 1990: Francois Omam-Biyik fue el autor del primer gol del torneo, en la sorprendente victoria de Camerún 1-0 ante Argentina.
- Estados Unidos 1994: El alemán Jürgen Klinsmann, marcó el único tanto del duelo inaugural ante Bolivia.
- Francia 1998: En el primer partido Brasil venció 2-1 a Escocia, el anotador del primer gol fue del brasileño, César Sampaio.
- Corea-Japón 2002: Senegal sorprendió a Francia al ganarle 1-0, siendo el anotador del gol Pape Malick Diop.
- Alemania 2006: Philipp Lahm fue el encargado de abrir el marcador para los locales en la victoria de Alemania 4-2 ante Costa Rica.
- Sudáfrica 2010: Siphiwe Tshabalala abrió el marcador para los locales en el empate 1-1 de Sudáfrica ante la Selección Mexicana.
- Brasil 2014: Curiosamente, el primer tanto del torneo fue el autogol de Marcelo, aunque al final Brasil logró ganar 3-1 ante Croacia.
- Rusia 2018: Yuri Gazinskiy abrió el marcador para los rusos en el duelo inaugural, donde los locales golearon 5-0 a Arabia Saudita.
- Qatar 2022: Ecuador sorprendió a los locales al vencerlos 2-0 en el partido inaugural, el primer tanto fue de Enner Valencia.