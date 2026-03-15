El listado definitivo de los técnicos que dirigieron a México en los mundiales

El futbol mexicano ha tenido procesos mundialistas de terror y otros no tanto. En esta ocasión no se sufrió al ser parte de los países organizadores, pero se generaron muchas dudas alrededor. Por ello, quien lleva una de las grandes responsabilidades es el estratega nacional, que en este caso es Javier Aguirre. Aparte de él, qué otros y cuántos estrategas dirigieron a México en las Copas del Mundo.

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¿Quiénes son los técnicos que dirigieron a México en los Mundiales?

Claramente, una de las posiciones más difíciles de solventar en el futbol a nivel mundial, es la del seleccionador nacional. En México han pasado de múltiples nacionalidades y los últimos casos se fueron de manera muy controversial. Por ello, estos nombres son históricos al conformar un listado único e irrepetible.

Mundial Uruguay 1930 - Juan Luque.

Mundial Brasil 1950 - Octavio Vial.

Mundial Suiza 1954 - Antonio López.

Mundial Suecia 1958 - Antonio López.

Mundial Chile 1962 - Ignacio Trelles.

Mundial Inglaterra 1966 - Ignacio Trelles.

Mundial México 1970 - Raúl Cárdenas.

Mundial Argentina 1978 - José Antonio Roca.

Mundial México 1986 - Bora Milutinovic.

Mundial Estados Unidos 1994 - Miguel Mejía Barón.

Mundial Francia 1998 - Manuel Lapuente.

Mundial Corea/Japón 2002 - Javier Aguirre.

Mundial Alemania 2006 - Ricardo Antonio La Volpe.

Mundial Sudáfrica 2010 - Javier Aguirre.

Mundial Brasil 2014 - Miguel Herrera.

Mundial Rusia 2018 - Juan Carlos Osorio.

Mundial Qatar 2022 - Gerardo Martino.

Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026 - Javier Aguirre

Son 14 estrategas los que han dirigido al seleccionado azteca a lo largo de la historia. Javier Aguirre es el que más veces lo ha hecho (o lo hará al confirmarse su presencia en el Mundial 2026) y quienes estuvieron al cargo en casa fueron Raúl Cárdenas en el 70 y Bora Milutinovic en 1986.

¿Quiénes son los técnicos que más lejos llegaron con México en un Mundial?

La Selección Mexicana vive bajo el estigma del quinto partido, el cual solo se alcanzó en una oportunidad.