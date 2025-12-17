Las dos figuras mundiales que votaron por Javier Aguirre para el The Best

En los premios The Best siempre hay una parte que se roba el show sin aparecer en el escenario y esas son las boletas. Ahí se esconden guiños, amistades, respeto profesional y, de vez en cuando, una sorpresa que hace levantar la ceja. Porque una cosa es quién gana, y otra muy distinta es quién recibe ese voto que nadie esperaba.

Carlo Ancelotti y Gianluigi Donnarumma votaron por Javier Aguirre para el The Best

La noticia principal quedó en las revelaciones de la votación cuando Carlo Ancelotti y Gianluigi Donnarumma dieran su respaldo a Javier “el Vasco” Aguirre en la elección del Mejor Entrenador en The Best. Aguirre no se llevó el galardón, pero sí acumuló más de 54 votos, con nombres de alto perfil dentro de la lista de quienes lo apoyaron.

El dato llama la atención por el peso de los votantes. Ancelotti aparece como director técnico de Brasil en el reporte, mientras que Donnarumma figura como capitán de Italia. No se trata de un “voto de cortesía” cualquiera, sino más bien son dos referencias del futbol europeo que suelen medir cada decisión y que, aun así, pusieron el nombre del técnico mexicano en su papeleta.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Ousmane Dembélé GANA el premio The Best 2025, al mejor jugador del año de la FIFA

El director técnico que se llevó el The Best

Ahora bien, el reconocimiento no alcanzó para pelear el primer lugar. Luis Enrique quedó muy por delante, con más de 500 votos. En otras palabras Aguirre no compitió en el mano a mano por la estatuilla, pero sí logró algo que también cuenta en este tipo de ceremonias que es aparecer en el radar global con respaldo real.

Aguirre formó parte de una lista de nominados que incluyó a los técnicos Mikel Arteta, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot dentro del periodo de evaluación que marca FIFA.

Te puede interesar: La portería tiene nuevos reyes en los Premios The Best 2025

Entrevista Warrior con Javier Aguirre en el CAR

Los que votaron por Javier Aguirre como primera opción

Javier "el Vasco" Aguirre apareció como primera opción en tres boletas cuando recibió los cinco puntos de su capitán en la Selección Mexicana, Edson Álvarez, además del técnico de Belice, Philip Elixous, y de la representante de medios de Guinea Ecuatorial, Yolanda Aseco.