Estos son los futbolistas más caros de las Chivas; ¿qué lugar ocupaba la Hormiga?

Hace unos días se anunció que el Club Deportivo Guadalajara se colocó como el equipo más caro de la Liga BBVA MX. En ese sentido, las expectativas siguen creciendo, con todo y la salida de Armando González. Y es que la Hormiga era el activo más caro del equipo, pues estaba valuado en 15 millones de dólares… donde Olympiacos pagó 12. Este es el listado de los futbolistas más caros de las Chivas.

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¿Quiénes son los futbolistas más caros de las Chivas?

Dada la proyección del ariete del chiverío, se colocaba a la Hormiga como el elemento más caro. Y la venta al conjunto griego confirmó ese planteamiento, donde con 23 años vivirá su primera experiencia europea. Con eso, se fue el jugador más caro que tenían las Chivas en su plantel, por lo que el nuevo jugador mejor valuado es el ídolo de la afición: Roberto el Piojo Alvarado.

He aquí el listado.

Roberto Alvarado - 10 millones de dólares

Brian Gutiérrez - 8 millones de dólares

Jordan Carrillo - 8 millones de dólares

Raúl Rangel - 8 millones de dólares

Bryan González - 7.5 millones de dólares

Efraín Álvarez - 6.5 millones de dólares

Richard Ledezma - 6 millones de dólares

Con esto, queda claro que el Guadalajara tiene un poderío importante en lo general con su actual plantilla. Aunque los rumores se encuentran alrededor de otros dos de los más caros (el Tala y Brian), Chivas tiene elementos detrás de ellos con bastante futbol, lo que coloca al equipo como uno de los favoritos a pelear por el trofeo de la Liga BBVA MX.

¿Cuánto valen los delanteros de Chivas?

La zona donde realmente existe preocupación para el resto del torneo es la delantera, pues se fue el hombre gol durante el año 2025-26. Y para suplir dichas necesidades quedarán de manera directa - sin pensar en los probables ascensos de las fuerzas básicas - Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. El ariete que llegó desde Cruz Azul está valuado en ciertos sitios especializados con medio millón de dólares. Mientras que Marín valdría poco más de 2 millones de dólares.