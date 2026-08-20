CONFIRMADO: Armando González revela toda la verdad de por qué se fue a Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González finalmente cumplirá el sueño de jugar en Europa. Tras largos días de negociaciones, Chivas llegó a un acuerdo con Olympiacos para liberar a su delantero centro por una suma millonaria de dinero. El futbolista emprendió viaje hacia Grecia durante la madrugada de este jueves 20 de agosto, buscando hacerse un sitio en el equipo y seguir creciendo en el continente europeo.

Antes de subirse al avión y comenzar su aventura hacia suelo griego, Hormiga González fue interceptado por la prensa que se ubicaba en el aeropuerto. Allí brindó sus últimas palabras como jugador de Chivas y explicó los motivos por los que tomó la decisión de abandonar el Verde Valle y sumarse al Olympiacos. El delantero aclaró que no se trata de dinero, sino que priorizó su futuro futbolístico.

Hormiga González revela por qué se fue de Chivas a Europa

“Para mí, el dinero no es lo primordial. Lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, un gran club, el más grande de Grecia, y siempre compite en el futbol europeo. Entonces, quería tomar ese reto; es algo muy importante para mi carrera”, fue lo que detalló el jugador de la Selección Mexicana antes de tomar su vuelo.

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Otro de los motivos que incentivó a que la Hormiga diera el salto a Europa es la posibilidad de disputar competiciones de alto prestigio a nivel mundial como la UEFA Champions League o incluso la UEFA Europa League. El joven de 23 años confesó que desde pequeño ha seguido de cerca los grandes escenarios del futbol y ahora quiere formar parte de ellos con el objetivo de dejar su huella.

“Desde chico creces viendo la Champions y ya está ese reto. Entonces, se me ha quedado esa espinita: quiero jugar y quiero meter goles ahí también”, remarcó González.

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El padre de la Hormiga González da su punto de vista

El papá de Armando González fue entrevistado por el periodista de TV Azteca Deportes, Omar Villarreal, y también reveló las razones por las que su hijo jugará en Grecia a partir del segundo semestre del año.

“Es un equipo grande, que normalmente juega Champions League. Ir allá es estar en la vitrina de Europa. Van a ver más a Armando allá que si se queda aquí”, sentenció el padre de González.

De esta manera, tanto el jugador como su entorno dejan en claro que su objetivo primordial es dar el salto a una de las cinco grandes ligas de Europa. Para ello, la Hormiga González cree que la forma más rápida y eficaz de conseguir dicho sueño es dejando la Liga BBVA MX y jugar en una liga emergente europea como lo es la Liga de Grecia.

“El Olympiacos es un gran equipo, normalmente están jugando Champions” 👀



Luis Armando habla sobre el equipo Griego y lo que le servirá a la ‘Hormiga’ González en su carrera ⚽️ pic.twitter.com/oT6M8lycN0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 20, 2026

Los números que deja Armando González en Chivas

La Hormiga cierra su primera etapa con el Guadalajara después de disputar 69 partidos oficiales, en los cuales consiguió marcar 29 goles y aportar cuatro asistencias. El delantero acumuló 3 mil 731 minutos sobre el terreno de juego, por lo que promedió una anotación cada 129 minutos aproximadamente.

Su mejor momento con el Rebaño Sagrado llegó durante la temporada 2025-2026. González marcó 24 goles en 35 partidos de la Liga BBVA MX: 12 en el Apertura 2025 y otros 12 en el Clausura 2026. En el primero de esos torneos compartió el campeonato de goleo con Paulinho y João Pedro.

En total, 27 de sus 29 anotaciones con Chivas fueron dentro de la Liga BBVA MX. Las restantes llegaron en la Concacaf Champions Cup y en la Leagues Cup. Ahora buscará trasladar ese olfato goleador al Olympiacos y cumplir otro de sus grandes objetivos: convertir en las competencias europeas.