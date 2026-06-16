Estos son todos los futbolistas del Mundial 2026 que han ganado una medalla olímpica

Probablemente la Copa del Mundo de Futbol y los Juegos Olímpicos son las dos competencias que más relevancia tienen a nivel histórico y cada una ha construido su trayecto con glorias deportivas dignas de película. Por ello, es interesante conocer cuántos futbolistas que compiten en este Mundial 2026 han conseguido alguna presea olímpica. Estos son los futbolistas que se subieron a lo más alto del podio.

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¿Quiénes son los futbolistas de este Mundial 2026 que ganaron medalla olímpica?

Las historias de los futbolistas cruzan ambas competiciones y para algunos afortunados, encuentran gloria en las dos. Ante eso, este dato resulta bastante interesante al conocer a todos aquellos convocados a las selecciones del Mundial 2026 que lograron hazaña olímpica.

En total son 43 medallistas olímpicos convocados a esta Copa Mundial de la FIFA

España

Plata en Tokyo 2020(1) - Unai Simón, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Eric García, Pedri y Dani Olmo.

Oro en París 2024 - Marc Pubill, Eric García, Joan García, Álex Baena y Pau Cubarsí.

Brasil

Plata en Londres 2012 - Alex Sandro y Neymar.

Oro en Río 2016 - Neymar, Weverton, Marquinhos, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Gabriel Martinelli.

Francia

Plata en París 2024 - Manu Koné, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche y Jean-Philippe Mateta.

Marruecos

Bronce en París 2024 - Zakaria El Ouahdi, Abde Ezzalzouli, Bilal El Khannous, Munir El Kajoui, Achraf Hakimi y

Soufiane Rahimi.

Argentina - Lionel Messi oro en Beijing 2008.



Alemania - Leo Goretzka plata en Río 2016.

¿Hay mexicanos con medalla olímpica en el Mundial 2026?

Solamente queda un futbolista de aquella generación dorada de 2012, pues el resto de las carreras internacionales de la máxima gloria del futbol mexicano conseguida en Londres... se terminaron. El grueso de los ganadores de metal en Juegos Olímpicos son los hombres que participaron en la medalla de bronce de Tokyo 2020(1).