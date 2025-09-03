Exfutbolista de Tigres sufre lesión de gravedad

Se confirmó que Rafael Sobis, ex figura de los Tigres, sufrió una lesión de gravedad en su visita a Monterrey después de casi una década de no regresar al lugar en el que fue parte del inicio de la época dorada del club auriazul.

Te puede interesar: El conmovedor mensaje de Larcamón a Sepúlveda tras su lesión en pleno vestidor

El brasileño integró al equipo de leyendas del conjunto regiomontano que se enfrentó a su símil de ex futbolistas del Barcelona, sin embargo apenas en el primer tiempo del partido que se jugó este domingo en el Estadio Universitario, ocurrió la molestia en el pie izquierdo.

Resumen del partido: Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Apertura 2025

Así se lesionó Sobis

‘Rafa’ tuvo que salir del campo en el carro de atención médica mientras era ovacionado por la afición de los “Felinos”; pero en la noche del mismo día informó que se encontraba en un hospital siendo valorado.

“Gente, me rompí el tendón de Aquiles y me toca hacer una cirugía. Lo bueno: me tocará vivir en MTY”, escribió en sus redes sociales acompañado con un emoji de risa.

No se arrepiente de nada

Este lunes, Rafael Sobis subió otro video a sus cuentas oficiales, en el que explica que volverá a su tierra natal para ser intervenido quirúrgicamente, pero que no se arrepiente de haber venido a la “Sultana del Norte”.

“Regreso a Brasil donde probablemente me operarán el miércoles. Como dije en el vídeo de arriba, me haría daño 10 veces más si fuera necesario sólo para sentir lo que sentí en mi visita a MTY. Gracias @TigresOficial ¡Te amo!”, publicó al respecto.

Los Tigres le respondieron y le desearon una pronta recuperación, tras el lamentable incidente.

“¡Y nosotros te invitaríamos 10 veces más, o las que sean necesarias, para volver a tenerte en la que siempre será tu casa, querido Rafa! ¡Gracias por ser un Incomparable más y éxito en tu cirugía!”, mencionaron a través de redes sociales.

El paso de Sobis por Tigres

Sobis se retiró en el 2021 cuando militaba en el Cruzeiro de Brasil. El brasileñó llegó al conjunto de la UANL a inicios del 2015, con quienes posteriormente ese año disputó la final de la Copa Libertadores que perdieron contra River Plate.

En su palmarés con los regiomontanos ostenta un título de LIGA BBVA MX en el Apertura 2015. Sin embargo, tras disputar su tercer torneo en México y ya en la pretemporada rumbo al Apertura 2016, el brasileño regresó al futbol de su país.

Te puede interesar: América vs Chivas; ¿qué equipo tiene la plantilla más cara rumbo al Clásico Nacional?