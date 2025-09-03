El conmovedor mensaje de Larcamón a Sepúlveda tras su lesión en pleno vestidor

Cruz Azul atraviesa un momento dulce en el Apertura 2025, pero no todo son buenas noticias. La victoria frente a Chivas en el Estadio Akron trajo consigo un golpe inesperado: la lesión de Ángel Sepúlveda. El “Cuate” sufrió un desgarro en el isquiotibial que lo mantendrá fuera de las canchas por algunas semanas.

Sin embargo, lo que ocurrió en el vestidor tras el triunfo fue lo que verdaderamente marcó la noche. En las imágenes compartidas por el club, Nicolás Larcamón se dirigió directamente a su delantero para levantarle el ánimo con un mensaje que conmovió a todo el grupo:

“Sepu, a meterle actitud, a meterle que te necesitamos. Te necesitamos y mucho”, dijo el estratega frente a todo el plantel, dejando en claro que la confianza en su atacante sigue intacta.

El contundente discurso del DT antes y después del partido

El video también reveló el discurso de Larcamón en distintos momentos de la jornada. Antes de salir a la cancha pidió protagonismo y determinación: “Fundamental esa primera media hora, esa foto de partido que hablamos. Dale, cerremos la semana de la manera que merecen. Nosotros, siempre nosotros”.

Y tras el triunfo, el DT volvió a recalcar la exigencia que representa el presente de Cruz Azul: “Lo que se viene va a ser sumamente exigente, y mucho más por lo que venimos elevando con el nivel de expectativa. Felicitaciones”.

Lo que viene para Cruz Azul

La Fecha FIFA será un alivio para el cuerpo técnico, pues permitirá que Sepúlveda tenga más tiempo de recuperación sin perderse demasiados partidos. Mientras tanto, Larcamón buscará que su equipo mantenga la racha positiva y conserve el protagonismo que lo ha llevado a ser uno de los grandes animadores del torneo.