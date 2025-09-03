América vs Chivas; ¿qué equipo tiene la plantilla más cara rumbo al Clásico Nacional?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del partido más importante que hay en la primera división del futbol mexicano. El Club América y las Chivas del Guadalajara se verán las caras una vez más en una nueva edición del Clásico Nacional, motivo por el cual luce interesante conocer cuál de los dos clubes cuenta con la plantilla más costosa.

América listo para sentenciar el Clásico Nacional en la Concachampions

América llega a este enfrentamiento luego de sumar cuatro victorias de manera consecutiva, la última de ellas en calidad de local ante Pachuca por 2-0. Chivas, por su parte, se encuentra en los últimos lugares de la tabla general después de la derrota que tuvo el fin de semana pasado ante Cruz Azul.

América o Chivas, ¿quién tiene más victorias en el Clásico Nacional?

Se pensaría que, al ser este el Clásico Nacional, los resultados serían muy parejos entre ambos; sin embargo, la realidad es que, en al menos los últimos 77 juegos entre ambos, es América quien sale triunfador con 32 victorias por solo 23 descalabros. Además, en los últimos 10 juegos de Liga entre ambos los azulcremas acumulan seis triunfos, tres empates y solo una derrota.

¡Un triunfo más en casa! 💙💛



Sigamos luchando y dando el máximo. ¡Vamos, América! 🦅 pic.twitter.com/euHUDWxRJb — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2025

¿Cuál de las dos plantillas es más costosa previo al Clásico Nacional?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, previo al Clásico Nacional es el América quien cuenta con la plantilla más costosa al valer un total de 108.5 millones de euros. De hecho, la fuente coloca a los azulcremas como el cuadro más caro de toda la Liga BBVA MX, por encima de instituciones como Tigres, Rayados, Toluca y Cruz Azul.

La situación con Chivas es completamente distinta, pues si bien se encuentran en el Top5 de los planteles más costosos, el mismo apenas supera los 66 millones de euros, por lo que la diferencia entre una institución y otra es superior a los 40 millones de euros, lo que al tipo de cambio actual sería de alrededor de 870 millones de pesos.

🇲🇽 Siempre orgulloso de jugar con mexicanos por amor, no por reglamento ❤️



¡En este mes patrio y siempre… ARRIBA LAS CHIVAS! 🔥 pic.twitter.com/8LDeRKsOXo — CHIVAS (@Chivas) September 1, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el América vs Chivas?

Una vez concluida la Fecha FIFA, el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX volverá con fuerza a través de la Jornada 8, misma que traerá consigo el Clásico Nacional entre América y Chivas . El duelo en turno se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en la cancha del Ciudad de los Deportes, en un partido programado a las 21:15 horas.