Michael Jordan deja de ser el propietario de esta franquicia en la NBA

Michael Jordan, leyenda del basquetbol de la NBA, vendió su participación mayoritaria en los Hornets de Charlotte por 3 mil millones de dólares. La franquicia cambia de manos y la leyenda de los Bulls de Chicago ahora tiene una menor injerencia en el equipo.

"Como parte de esta transacción, Jordan se quedará con una participación minoritaria de la propiedad de la franquicia de la National Basketball Association (NBA)", escribieron en el comunicado oficial los Hornets de Charlotte.

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Este nuevo acuerdo trae como consecuencia, que Jordan deja de ser presidente de la franquicia, por cierto, el exjugador de los Bulls era el único afroamericano propietario de un equipo en la NBA. Algo no menor para una liga élite en el deporte de los Estados Unidos.

Gabe Plotkin, que era socio minoritario de los Hornets de Charlotte, junto con Rick Schnall, socio de los Hawks de Atlanta, han sido los que han adquirido la parte mayoritaria de Michael Jordan en la institución de acuerdo a la información proporcionada por la institución.

"Schnall está en el proceso de vender su inversión en los Hawks, que se espera sea completado en las próximas semanas", agregaron en el comunicado oficial los Hornets de Charlotte.

Jordan compró a los Hornets en 2010

En 2010 fue el año en que Jordan, multicampeón de la NBA, adquirió su parte de los Hornets de Charlotte por 275 millones de dólares. Actualmente la franquicia está valorada en más de 3 mil millones de dólares, por lo que su valor se multiplicó en la última década.

Los Hornets de Charlotte fueron puestos en el mercado y se suma a las transacciones de los Suns de Phoenix y el Mercury Phoenix, que fueron vendidos por 4 mil millones de dólares, apenas en febrero pasado.

Entre las grandes figuras del basquetbol que han militado con los Hornets de Charlotte destacan: Larry Johnson, Kemba Walker y Gerald Wallace, entre otros más.