Los juegos más esperados de Nintendo lo que resta de este 2023

La industria de los videojuegos nos ha regalado grandes lanzamientos en los que va del año, con desarrollos y propuesta totalmente diferentes y atrevidas, así como con el seguimiento de grandes sagas, totalmente renovadas, por ello las empresas desarrolladoras aumentan el nivel de sus creaciones para que los usuarios de la consolas, en su mayoría, de nueva generación se declinen por estas, tal es el caso de Nintendo.

Es por eso que en esta ocasión hacemos la lista de los videojuegos más esperados de la consola nipona, para el siguiente semestre del 2023.

Lista de juegos para Nintendo Switch

Oxenfree II: Señales perdidas: Desarrollado por Night School Studio, el segundo juego de los desarrolladores se encuentra 5 años después del primer lanzamiento. La secuela también comparte las mismas ubicaciones que el juego original: la ciudad ficticia de Camena, Oregon, y la cercana isla Edwards. Llegará el próximo 12 de julio para la Switch.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg: Acompaña a la protagonista de la historia, Marie, a seguir subiendo de nivel y conseguir la mejor experiencia en sus clases de alquimia en Royal Academy of Magic. Mejorar sus habilidades alquímicas, recolectar ingredientes y ganar dinero para contratar aventureros y comprar recetas e instrumental a partir del 12 de julio.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Para el 27 de julio, los amantes de Rise of the Dragons, mezclando acción de pelea con elementos roguelite. Podrás abrirte paso a puñetazos a través de los niveles, desbloquear personajes adicionales e invertir en algunas bonificaciones ingeniosas.

Mortal Kombat 1: El título que le dará un reboot a la saga, llegará el 19 de septiembre para la consola híbrida de Nintendo. El título de peleas se encuentra a nada de darle vida a nuevos personajes y de mostrar su nueva jugabilidad a los icónicos personajes, que por décadas han enamorados a los jugadores.

Metroid Prime 4: videojuego de acción-aventura en primera persona actualmente en desarrollo por Retro Studios para la plataforma Nintendo Switch. Se trata de la decimoquinta entrega de la saga Metroid, la cuarta de la serie Metroid Prime y es la continuación de Metroid Prime 3: Corruption, aún no hay información sobre la fecha exacta de lanzamiento.