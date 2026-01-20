Estrella brasileña estaría cerca de llegar a la Liga MX

Raphael Veiga es el nombre que enamora a los clubes más poderosos del futbol mexicano, el volante brasileño del Palmeiras busca un nuevo reto en su carrera y no vería con malos ojos venir a la Liga MX. A sus 30 años, Veiga no se salvó de una serie de desencuentros con la afición del Verdao tras no ganar la Serie A y la Copa Libertadores, ambas perdidas ante el Flamengo. Por ello, Veiga se decantaría por probar nuevos horizontes y en nuestro país ya alzan la mano.

Te puede interesar: 4 claves para entender qué pasa con Marruecos y la FIFA: el resumen del conflicto

Diversos reportes desde el país sudamericano indican que tanto su familia como el mismo Raphael quieren salir de su país tras sus siete años en el Palmeiras. Veiga es uno de los jugadores clave en el esquema de Abel Ferreira, pero tampoco tenía la titularidad asegurada a pesar de su calidad. La situación escaló tras los títulos perdidos casi al mismo tiempo con el Flamengo, equipo que se llevó la Copa Libertadores y la Serie A de Brasil.

¿El fichaje que quiere Jardine?

A pesar de que no hay nada concreto, en las redes sociales se habla de que sería el Club América quien estaría interesado en hacerse de los servicios de Veiga. El portal Transfermarkt tiene valuado al canterano del Coritiba en 10 millones de euros y tiene contrato con el Palmeiras hasta 2027, por lo que si algún club lo quiere, tendrá que negociar con el Verdao.

Finalmente, Veiga también sería sondeado por clubes de la Major League Soccer de los Estados Unidos y también por clubes de la Liga de Portugal.