4 claves para entender qué pasa con Marruecos y la FIFA: el resumen del conflicto

Marruecos cayó en la final de la Copa Africana de las Naciones y Senegal se coronó como campeón del futbol africano en una final que quedará para los libros de historia, pero no por justas razones, sino por haber sido uno de los partidos más polémicos en la historia de la competición. En este contexto, el conjunto marroquí apelará a la FIFA en busca de una compensación; aquí dejamos cuatro claves para entender lo sucedido.

Las 4 claves para entender el conflicto entre Marruecos, la FIFA y Senegal

1. Decisiones arbitrales que encendieron la polémica

La final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) entre Senegal y Marruecos quedó marcada por decisiones arbitrales altamente cuestionadas, especialmente en los minutos finales del tiempo reglamentario y el tiempo extra. El uso del VAR fue protagonista y generó reclamos airados de ambos equipos.

Jugadores y cuerpos técnicos mostraron su inconformidad en el campo, mientras en redes sociales el arbitraje se convirtió en tendencia. Para muchos aficionados, las decisiones influyeron directamente en el desarrollo del partido, como el gol anulado a Senegal en el tiempo de descuento o el penal pitado a favor de Marruecos en el último minuto de juego.

Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones|Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

2. Protesta inédita de Senegal en plena final

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Senegal abandonó momentáneamente el terreno de juego como señal de protesta tras una decisión arbitral clave: sancionar penal para Marruecos en el final del partido mediante el uso del VAR. La imagen dio la vuelta al mundo y elevó el tono del escándalo en la AFCON.

Aunque el partido se reanudó minutos después y Brahim Díaz falló el lanzamiento, el gesto fue interpretado como una falta grave al reglamento. El episodio abrió el debate sobre posibles sanciones por parte de la CAF (Confederación Africana de Futbol) y la FIFA.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Caos en las gradas y fallas organizativas

La tensión del partido también se trasladó a las tribunas. Hubo desorden en las gradas, lanzamiento de objetos e intentos de invasión de campo, lo que obligó a reforzar la seguridad durante el encuentro.

Estos incidentes pusieron en entredicho la organización del torneo y reavivaron críticas históricas sobre la gestión de la Copa Africana de Naciones, especialmente en partidos de alta tensión.

|REUTERS

4. Reacciones, denuncias y consecuencias tras la final

Tras el silbatazo final, las federaciones y dirigentes reaccionaron con dureza. Marruecos anunció que activará procedimientos legales ante la FIFA y la CAF debido a la retirada de Senegal del campo de juego, mientras organismos internacionales condenaron lo ocurrido en el partido decisivo.

La final Senegal vs Marruecos ya es considerada una de las más polémicas en la historia de la AFCON, con posibles repercusiones disciplinarias que podrían impactar futuras ediciones del torneo.