Raphael Veiga revela la verdad sobre el motivo que lo trajo al América

El Club América no está pasando por su mejor momento en el presente torneo, aunque el pasado fin de semana, el brasileño Raphael Veiga, quien recientemente llegó al equipo, fue la figura del equipo y elemento clave para darle tres puntos más a los de Coapa.

Tras terminar el partido ante el cuadro de Mazatlán, el brasileño habló sobre lo que ha vivido en sus primeras semanas con el Club América, el proceso de adaptación que ha tenido y los motivos que lo llevaron a tomar este nuevo reto en su carrera, ya que no había tenido la oportunidad de salir de Brasil.

Julian al america

¿Por qué Raphael Veiga decidió venir al América?

Raphael Veiga reveló los motivos por los que tomó la decisión de dejar su país para llegar al conjunto de Coapa, dejando claro que todo fue para poder tener un crecimiento profesional.

Yo estaba buscando esto desde hace un tiempo, la afición muy linda y maravillosa, y estoy muy feliz

También habló sobre los motivos que lo llevaron a sumarse al proyecto que desde hace varios años está comandado por su compatriota, André Jardine.

Salí de Brasil porque quería un desafío, quería venir aquí también para hacer historia, goles, ayudar al equipo, entonces estoy feliz por eso

Los próximos objetivos de Raphael Veiga

Esta semana va a ser muy movida para el Club América, pues viene el partido ante los Pumas, el llamado Clásico Capitalino, donde los dos equipos salen con la obligación de ganar. Sin embargo, Raphael Veiga ha declarado que el primer objetivo es el duelo de Concachampions, donde buscan cerrar su pase a los Cuartos de Final ante el Philadelphia Union de la MLS.