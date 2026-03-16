En América confían en hacerse fuerte en el Azteca

Ante el Mazatlán, por la Jornada 11 del Clausura 2026, el América parece haber disputado su último partido de fase regular en el estadio Ciudad de los Deportes; el regreso al estadio Azteca está próximo y todo apunta a que se dará en el marco de la Jornada 12, cuando las águilas reciban al líder de la competencia, Cruz Azul.

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Al término del duelo frente a los cañoneros, el director técnico del conjunto azulcrema, André Jardine, abordó el tema de la potencial mudanza y recordó que la remodelación del Coloso de Santa Úrsula los ha hecho atravesar una dificultad a la que no se enfrentan todos los clubes de la Liga BBVA MX.

“También hay que recordar esto, perdemos nuestra casa después de ser bicampeones, no es algo tan fácil de seguir, sobre todo en el camino que estábamos, el factor local es clave en el futbol, este estadio cumple su rol, conseguimos acoplarnos y, de inicio, no es fácil, el cambio es bastante grande", mencionó en conferencia de prensa.

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Jardine confía en el Estadio Azteca

El entrenador brasileño se mostró confiado de qué la vuelta al que ha sido su hogar históricamente se verá reflejada en lo deportivo, y en ello basó la advertencia que vino a continuación.

"Parece que tiene tanto tiempo que no estamos en Azteca, va a ser muy lindo el regreso, para los nuevos será impactante, no tienen la noción de qué tan grande es el estadio, lo histórico, vienen cosas buenas, el Azteca es de las grandes noticias de este cierre de torneo”, reflexionó.

El estratega del América logra marca récord

Durante la misma comparecencia, se habló también sobre una cifra que rodea al propio estratega; Jardine cumplió 150 partidos al frente del América y, cuando se le mencionó para recabar sus impresiones, ya estaba enterado.

“Yo me cayeron estos números en el vestidor, y estoy feliz, recuerdo que, cuando estaba con la decisión de salir de San Luis, venir para acá, el tiempo medio que los entrenadores tenían en América era de un año, sabía a donde venía, las dificultades de tener un sexto torneo en el club. Para mí, es una hazaña, un entrenador de Brasil con sueños, tengo poco menos de cuatro años, parece mucho, pero es poco tiempo, feliz con el club, sintiéndome abrazado por los jugadores, el club y la afición, en todos los momentos, cuando estamos con mi hijo y mi señora, el cariño es claro, yo intento hacerlo con la misma forma”, cerró.

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