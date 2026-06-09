¡Fuera del top-10! Raúl Jiménez estaría entre los futbolistas menos valiosos del Wolverhampton

El hijo prodigio vuelve a casa, Raúl Jiménez vestirá nuevamente la playera del Wolverhampton Wanderers. El canterano de las Águilas del América acordó su llegada al equipo del Molineux tras su paso por el Fulham y tratará de llevar nuevamente a la Premier League a uno de los equipos de sus amores.

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A pesar de ser uno de los goleadores históricos de los Wolves, Jiménez está lejos de ser uno de los futbolistas económicamente hablando más importantes de la actual plantilla. El portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en tres millones de euros al delantero de la Selección Mexicana, lejos de un Joao Gomes (pivote brasileño de 40 mde) o de su compatriota André, valuado en 25 millones de euros. De hecho, si tomamos en cuenta la actual lista de Transfermarkt, Jiménez se encontraría fuera del top-20 de futbolistas más caros de todo el conjunto británico.

Su mejor momento fue con los Wolves

La misma fuente señala que, el nacido en Tepejí del Río llegó a costar 50 millones de euros en el año 2020 siendo el segundo futbolista más caro de la plantilla de aquel entonces, solo por debajo de Adama Traoré. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el Wolverhampton tendrá que deshacerse de varias piezas de su plantilla al no tener los mismos ingresos que se manejan en la Premier League.

En 166 partidos disputados con la camiseta del Wolverhampton Wanderers, Alonso Jiménez anotó 57 goles y dio 23 asistencias, convirtiéndose en un referente total para los aficionados del conjunto.