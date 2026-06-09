Equipo mexicano tendrá un nuevo DT de cara al Apertura 2026: todos los detalles

Tras la finalización del Clausura 2026 hubo muchos cambios de entrenadores. Destaca la salida de André Jardine del Club América o la de Efraín Juárez de Pumas UNAM. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que otro equipo mexicano tendrá un nuevo DT de cara al Apertura 2026 y se relevaron la mayor parte de los detalles al respecto.

Así como América oficializó a Guillermo Almada, ahora la directiva del Club Puebla femenil hizo oficial la incorporación de Carlos Durón con el objetivo de reestructurar el proyecto deportivo y escalar puestos en la tabla general en el próximo torneo de la Liga BBVA MX femenil. Sin dudas una tarea compleja pero en la que confían desde La Franja.

Carlos Durón asume la dirección técnica en la Liga MX Femenil para el Apertura 2026

El estratega asume el mando con la responsabilidad de devolver la competitividad a una escuadra que busca salir de la zona baja. La cuenta oficial de X de la Franja publicó la bienvenida oficial para el timonel, quien sustituye al cuerpo técnico anterior tras una evaluación del rendimiento institucional.

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Las jugadoras reportarán a los entrenamientos médicos y físicos bajo la supervisión directa de este timonel durante los próximos días. El anuncio institucional generó reacciones positivas entre la afición poblana, la cual exige estabilidad en el banquillo para consolidar una base sólida de futbolistas. Los entrenamientos de pretemporada iniciarán de inmediato.

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Calendario de preparación y altas en el club Puebla para el Apertura 2026

La Liga MX Femenil planea iniciar las actividades de su segundo torneo del año a mediados de julio, según la agenda del organismo rector del futbol mexicano. Por esta razón, el estratega cuenta con menos de un mes para transmitir su idea e implementar su estilo de juego dinámico. La directiva poblana trabaja en la búsqueda de refuerzos extranjeros.

El Estadio Cuauhtémoc albergará los partidos como local de La Franja, que busca mejorar sus números respecto al certamen anterior, donde quedaron fuera de la Liguilla. La directiva y la plantilla quieren asegurar su boleto a las fases finales este semestre y para eso tienen a Carlos Durán como nuevo DT.

