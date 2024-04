Delantero mexicano en situación complicada en Europa

Mal y de malas para Raúl Jiménez en su etapa con el Fulham. No solo permaneció en la banca durante los 90 minutos del partido frente al West Ham de Edson Álvarez el fin de semana pasado, sino que parece haber perdido su puesto en el once de Marco Silva debido al gran momento que vive el delantero brasileño Rodrigo Muniz. ‘El Lobo de Tepeji’ no ha visto muchos minutos en jornadas recientes y a la temporada le resta muy poco para que logre enderezar el camino.

Por si fuera poco, el mencionado atacante sudamericano acaba de ser distinguido por la Premier League como el MVP de marzo, esto después de hacer cuatro goles y entregar una asistencia en los cuatro cotejos que el equipo disputó a lo largo del mes. Es apenas el tercer representante del Fulham que consigue dicho logro, antes lo habían logrado Mark Schwarzer, en febrero de 2010, y Louis Saha, en agosto de 2001.

Fue justamente el lugar de Muniz el que tomó el mexicano cuando volvió a la acción tras una lesión en el muslo a mediados de marzo, entrando de cambio al minuto 64 del partido contra el Tottenham. Lamentablemente para el atacante azteca, desde entonces no ha podido recuperar la titularidad y la confianza de su técnico parece nula. Mientras tanto, su compañero, con tan solo 22 años, es actualmente el líder goleador del equipo y es una de las claves para el Fulham.

Antes del duelo frente a los Hammers, Jiménez solo había acumulado 12 minutos en sus dos más recientes apariciones. Obviamente su situación es preocupante, sobre todo si se toma en cuenta el poco tiempo que resta para que dé inicio la Copa América. Su última actuación con la Selección Mexicana de Jaime Lozano fue el 14 de octubre del año pasado, durante la victoria sobre Ghana en un amistoso.

Próximos partidos del Fulham en Premier League

Al Fulham de Raúl Jiménez le espera un calendario interesante, en la Jornada 34 de la Premier League recibirán al Liverpool. Permanecerán en casa para el siguiente fin de semana, haciéndole los honores al Crystal Palace. En la fecha 36 salen de casa y pisarán el terreno del Brentford.

