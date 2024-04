El ex “Merengue” que está listo para eliminar al Barca en Champions

Luego de perderse el juego de ida en los cuartos de final de la Champions League frente al Barcelona por acumulación de tarjetas, Achraf Hakimi buscará darle la vuelta a la serie con el Paris Saint-Germain para avanzar a las semifinales de la copa europea.

“Hemos hablado qué necesitamos hacer. Nos hemos motivado y hemos trabajado bien para poder darle la vuelta a la eliminatoria”, añadió el defensa, que sufrió en la grada. “No pude jugar y quería ayudar al equipo. Hicimos un buen partido, pero mañana es el momento de dar todo de nosotros y dejarnos la piel”. Achraf expuso que van a salir con “la misma idea y el estilo que “Luis Enrique nos pidió desde el principio: Hay que crear Muchas ocasiones para poder marcar goles y ganar mañana”, aseguró el jugador marroquí.

Te puede interesar: Las bajas del FC Barcelona para la vuelta contra el PSG por Champions

Cruz Azul es favorito ante el Puebla, y conseguir su pase al Play In

¿El último baile de Mbappé con el PSG?

El ex jugador del Real Madrid también habló sobre su compañero de equipo, Kylian Mbappé, que aseguró que no continuará en el equipo parisino la próxima temporada, sin embargo, quiere marcharse como parte del primer plantel en la historia del PSG en levantar la “Orejona”.

“Mbappé está muy motivado como todo el equipo. Ahora hay que demostrar que estamos preparados y que la victoria es posible y hay que darle la vuelta. Hay once contra once en el campo. Hay que demostrarlo todo en el campo . No son los aficionados los que van a cambiar el paritdo”, añadió Hakimi.

No hay presión en la visita a Barcelona

Hakimi aprovechó para alabar a su contrincante, sin embargo, también expresó que tienen una ventaja por el conocimiento del juego y la filosofía del club que tiene Luis Enrique sobre el Barca, además de jugadores como Dembelé.

“No solo Raphinha, el Barça tiene grandes jugadores y tendremos que defender compacto y ganar duelos para que ellos no estén a gusto con el balón y controlar bien el partido. También nuestro entrenador conoce al Barça. Todo el mundo conoce a este Barça. Conocemos sus bazas y dónde tenemos que estar concentrados. Tenemos el mismo estilo de juego y debemos ganarle la posesión para generar ocasiones”, añadió el lateral del PSG.

Te puede interesar: Champions League: Destaca Xavi Hernández el momento que vive Raphinha