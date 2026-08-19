¿Raúl Rangel al Dinamo de Zagreb? Estos son los mexicanos que jugaron en Croacia

El Club Deportivo Guadalajara está en un intenso trabajo de gestiones con las fichas de sus futbolistas, pues desde Europa llegaron con pujas importantes por sus figuras. A falta de oficializarse la compra de Armando González para irse al futbol griego, ahora en Croacia quieren a Raúl Rangel. Estos son los únicos mexicanos que jugaron en esas tierras.

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Raúl Rangel: ¿cuántos mexicanos han jugado en la liga de Croacia?

Esta liga europea no es una donde los futbolistas mexicanos hayan hecho mucha historia, sin embargo sí existen algunos antecedentes. Todos tuvieron un paso muy corto, por lo que Raúl Rangel pintaría para ser el primer gran bombazo azteca en la liga de Croacia. He aquí estas particulares historias de una triada de canteranos del Atlas que se fueron cedidos media temporada con el HNK Rijeka.

Carlos Alberto Gutierrez Armas - Cuando tenía alrededor de 21 años, se logró el préstamo para el segundo semestre de 2011. Jugó como titular durante 15 partidos y marcó un gol, dio una asistencia… pero volvió de inmediato con los rojinegros.

Cuando tenía alrededor de 21 años, se logró el préstamo para el segundo semestre de 2011. Jugó como titular durante 15 partidos y marcó un gol, dio una asistencia… pero volvió de inmediato con los rojinegros. Hebert Alférez - Y justamente un mes después, este otro canterano del Atlas llegó al equipo para acumular 8 partidos, 674 minutos, un gol y una asistencia. Y tal como Carlos, volvió a México tras seis meses de cesión.

Y justamente un mes después, este otro canterano del Atlas llegó al equipo para acumular 8 partidos, 674 minutos, un gol y una asistencia. Y tal como Carlos, volvió a México tras seis meses de cesión. José Luis Delgadillo - Mientras que el caso de este último futbolista fue el que menos relevancia tuvo, pues solamente jugó 4 partidos, acumulando 69 minutos en los meses que estuvo en Croacia.

Mientras que el caso más reciente es el de Armando León, quien llegó al NK Osijek para la presente campaña. En el inicio del año futbolístico acumula minutos en los tres triunfos de su club, marcando doblete el pasado 8 de agosto en el marco de la segunda fecha de la liga croata.

¿Raúl Rangel tiene reales posibilidades de llegar a Croacia?

En las horas recientes se indicó que hubo acercamientos de parte del Dinamo Zagreb, que buscaría reforzar su arco. Este equipo está a nada de meterse a la Liga de Campeones en su temporada 2026-27, por lo que sería algo que tentaría a Raúl Rangel. Sin embargo, con la salida de Armando, Chivas mostró que no dejará salir a sus referentes si no es por cifras como las que están pidiendo.

En ese sentido, se indica que el Guadalajara está pidiendo 8 millones de dólares, por lo que Zagreb tendría que acercarse a eso o negociar de manera extraordinaria. Además, parece que un portero contratado por el Barca (Dominik Livakovic) llegaría a préstamo al Dinamo esta temporada, por lo que dudarían hacer el gasto teniendo a esta reciente incorporación ya en el equipo.