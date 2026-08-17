Armando González: ¿cuántos mexicanos han jugado en la liga griega?

Aunque no es la liga que más reflectores tiene ni en la que los mexicanos han brillado de manera clara, han sido varios los rostros connacionales que desplegaron su talento allí. Por eso, ante el posible fichaje de Armando González por el Olympiacos, he aquí un listado de los futbolistas nacidos en suelo azteca que han jugado en el balompié de Grecia.

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¿Cuántos mexicanos han jugado en la liga de Grecia?

Realmente la liga de Grecia ha sido uno de los entornos donde los futbolistas mexicanos han encontrado cabida, esto respecto al futbol europeo. En general hay reservas de muchas personas desde México sobre el valor de este entorno, pero casos como el de Orbelín Pineda o el del propio Nery Castillo son el ejemplo de que puede ser benéfico mantenerse allí.

Entonces, estos son los futbolistas mexicanos que pisaron el césped de las canchas en Grecia y los clubes a los que pertenecieron:

Nery Castillo - Olympiacos y Aris Salónica

Alan Pulido - Levadiakos y Olympiacos

Orbelín Pineda - AEK Atenas

Rodolfo Pizarro - AEK Atenas

Jorge Sánchez - PAOK Salónica

Antonio De Nigris - Larissa

Pedro Arce - Kavala y Veria

Armando González - ¿?

¿Cuántos mexicanos han jugado en Olympiacos?

El futbol de Grecia tiene a uno de sus titanes (sino es que el más grande) en el Olympiacos. Y allí se tiene el registro de dos nombres conocidos. El primer gran referente es Nery Castillo, quien tuvo al menos 135 partidos y 38 goles con este club. Y aunque no puede presumir del mismo legado, Alan Pulido estuvo un año allí, levantando el título de liga, marcando seis goles y dando 3 asistencias.

@clmerlo5 🚨[EXCLUSIVO] Olympiacos abrió negociaciones para fichar a Armando González y ya le hizo una oferta a Chivas. *️⃣Entiendo que el Guadalajara solo está dispuesto a desprenderse de la "Hormiga" por un monto importante. ♬ sonido original - César Luis Merlo

Ahora, se espera que Armando González sea el tercer ariete mexicano que vista los colores de Olympiacos. Se indica que la primera oferta fue contundentemente rechazada por Chivas, pero que la segunda incluiría 10 millones de dólares más 2 o 2.5 de bonos… y 20% de la carta de la Hormiga en una futura venta. Por ello, muchos ya dan por hecho la salida del ariete hacia el futbol de Europa.