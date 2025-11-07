Rayadas vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de Ida en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

La Liguilla de Torneo Apertura 2025 Femenil sigue su marcha. Rayadas recibe al América en la cancha del Estadio BBVA, juego correspondiente al partido de ida de los cuartos de final.

Dirigidas por Leonardo Álvarez, el conjunto de Monterrey encara el duelo luego de haber terminado la Fase Regular en el sexto puesto con 32 puntos, resultado de 10 victorias, dos empates y cinco derrotas. Por su parte, la escuadra comandada por Ángel Villacampa terminó el certamen en tercer lugar con 38 unidades tras 12 triunfos, dos juegos igualados y tres partidos perdidos.

Alineaciones Rayadas vs América

Rayadas: Paola Manrique, Tanna Sánchez, Karol Bernal, Ashlyn Fernandez, Valeria Del Campo, Diana García, Fátima Servín, Lourdes Bosch, Christina Burkenroad, Lucía García y Alice Soto.

América: Sandra Palacios, Kimberly Rodríguez, Ania Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich, Nancy Antonio, Angelique Saldivar, Nicolette Hernández, Sarah Lubbert, Jana Gutiérrez y Kiana Palacios.