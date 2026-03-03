OFICIAL: Rayados anuncia a su NUEVO DT tras la salida de Torrent

Monterrey ya tiene nuevo entrenador. Luego de la salida de Domenec Torrent, quien fue cesado del banquillo de Rayados tras la derrota en la Jornada 8 frente a Cruz Azul, el conjunto blanquiazul dio a conocer el nombre de su nuevo estratega para encarar los siguientes encuentros.

Mediante redes sociales y luego de una ola de rumores, Monterrey hizo oficial la llegada de Nicolás Sánchez al banquillo. De igual forma, el equipo regio hizo el anuncio sobre el cuerpo técnico que va a acompañar al estratega argentino, quien ya tuvo experiencia al frente del proyecto de Raya2 en la Liga de Expansión.

"José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del CFM, y Héctor Lara, director deportivo de Rayados, anunciaron a nuestro nuevo cuerpo técnico.

"Director técnico: Nicolás Sánchez.

"Auxiliares técnicos: Walter Erviti, Severo Meza, Esteban Landázabal e Isaac Moreno.

"Preparador físico: Vicente Espadas.

"Un equipo 100% Rayado que conoce nuestra historia, ha defendido este escudo con carácter y entiende la exigencia. Comienza una nueva etapa con identidad, compromiso y ambición. ¡A soñar en Azul y Blanco!", se lee en las redes sociales de Monterrey.

Para la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, Monterrey recibe a Querétaro en el Estadio BBVA, partido de media semana a disputarse el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas. Posteriormente, en la Fecha 10, el conjunto de 'La Pandilla' va a encarar el Clásico Regio visitando a Tigres en el Estadio Universitario, compromiso programado para el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas.