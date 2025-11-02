deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Rayados de Monterrey vs Tigres: Alineaciones del Clásico Regio de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Clásico Regio 141 se disputará en el Gigante de Acero, con un Tigres buscando extender su dominio ante Rayados

sergio ramos vs nahuel guzman liga mx clasico regio
Gustavo Valdez/MEXSPORT
during the 15th round match between Tigres UANL and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Universitario Stadium, on April 12, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
Sebastian Cortés
Liga MX
El Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, será sede del Clásico Regio 141, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tigres llega en un momento destacado, con 11 encuentros consecutivos sin derrota y tres triunfos al hilo, mientras que Monterrey afrontará el compromiso con la baja de Oliver Torres, suspendido tras su expulsión frente a Cruz Azul .

En el historial, la balanza se inclina ligeramente hacia Tigres, con 50 victorias por 47 de Rayados, además de 42 empates. En su más reciente enfrentamiento, los felinos se impusieron 2-1 en el Estadio Universitario. El delantero André-Pierre Gignac continúa como el máximo anotador en la historia de los Clásicos Regios, con 14 goles.

Tigres destaca por su solidez defensiva, siendo el equipo que menos goles ha recibido en el torneo (14), y por mantener su invicto como visitante. Además, Juan Brunetta y Ángel Correa han sido piezas clave en el ataque, con 10 participaciones de gol cada uno.

El duelo promete intensidad y emoción en una nueva edición del clásico más representativo del norte del país.

Los 11 de Monterrey

Santiago Mele, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, John Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambríz, Sergio Canales, Jesús Corona, Lucas Ocampos, Jorge Rodriguez y German Berterame.

Los 11 de Tigres

Nahuel Guzmán, Joaquin Pereira, Marco Farfan, Jesús Angulo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Javier Aquino, Romulo Zanré, Angel Correa y Ozziel Herrera

Sebastian Cortés

