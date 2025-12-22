ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey CONFIRMA su tercera baja para el Clausura 2026

Este lunes 22 de diciembre del 2025, Rayados de Monterrey confirmó en sus redes sociales la tercera baja del plantel para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El jugador que deja al equipo es Tony Leone, defensa central de 21 años que tras casi dos años en el club, deja al equipo. Rayados dio a conocer que el futbolista llega a Pumas en transferencia temporal por un año con opción de compra.

¡Éxito en este nuevo reto que afrontarás, Tony Leone!💪🏼💙 Deseamos que venga lo mejor para ti #EnLaVidayEnLaCancha .⚽🤠 pic.twitter.com/IoPkfpLWjx — Rayados (@Rayados) December 22, 2025

El objetivo es que el jugador pueda sumar minutos en el terreno de juego pues en Rayados no tuvo tanta participación a pesar de disputar la Liga BBVA MX, Copa de Campeones de la CONCACAF y Leagues Cup.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Tony Leone se integra a Pumas UNAM a partir del Torneo Clausura 2026, como parte de una transferencia temporal por un año con opción de compra.

Leone va a Pumas para obtener minutos de juego y experiencia que le permitan continuar el desarrollo de su carrera futbolística.

El Club de Futbol Monterrey agradece su contribución y espera que siga cosechando éxitos En la Vida y en la Cancha".

Los números de Tony en Rayados de Monterrey

Tony disputó un total de 10 encuentros en el equipo en los que acumuló un total de 531 minutos en el terreno de juego.