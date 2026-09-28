Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2026

Concluyó la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, antes del parón por Fecha FIFA, con algunas sorpresas como la victoria del Querétaro sobre Chivas y el partidazo entre Cruz Azul y Toluca que permitió que los Diablos Rojos conservaran la cima de la tabla por una semana más.

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Así va la tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 10

El Querétaro sigue imparable y este sábado consiguió una valiosa victoria ante el Guadalajara en la cancha del estadio Akron que le permitió escalar hasta la cuarta posición general, con un partido pendiente.

Cruz Azul y Toluca protagonizaron uno de los partidos más atractivos del torneo con un dramático empate a tres goles en la cancha del Estadio Azteca que le permitió a los Diablos Rojos conservar la cima de la tabla general.

Mientras que en el fondo de la clasificación, el Santos Laguna continúa en ascenso y sumó su tercera victoria consecutivas tras derrotar al Pachuca por la mínima, luego de un inicio de torneo desastroso que parecer haber quedado en el olvido.

Tabla general del Apertura 2026

Toluca - 20 puntos América - 20 puntos Chivas - 18 puntos Querétaro - 17 puntos Atlas - 17 puntos Cruz Azul - 16 puntos León - 14 puntos Tijuana - 14 puntos Puebla - 14 puntos Rayados - 13 puntos Pachuca - 12 puntos Pumas 12 - puntos Atlético de San Luis - 12 puntos Atlante - 11 puntos Tigres - 10 puntos Santos Laguna - 10 puntos Necaxa - 8 puntos Bravos de Juárez - 3 puntos

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