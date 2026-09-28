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Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2026

Concluyó una nueva jornada del Apertura 2026 y los equipos tendrán una pausa de actividades por el parón de Fecha FIFA

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs America
Miguel Borja celebrates his goal 2-3 of America during the 10th round match between Necaxa vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on September 27, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Alex Avalos/Alex Avalos

Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, antes del parón por Fecha FIFA, con algunas sorpresas como la victoria del Querétaro sobre Chivas y el partidazo entre Cruz Azul y Toluca que permitió que los Diablos Rojos conservaran la cima de la tabla por una semana más.

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Así va la tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 10

El Querétaro sigue imparable y este sábado consiguió una valiosa victoria ante el Guadalajara en la cancha del estadio Akron que le permitió escalar hasta la cuarta posición general, con un partido pendiente.

Cruz Azul y Toluca protagonizaron uno de los partidos más atractivos del torneo con un dramático empate a tres goles en la cancha del Estadio Azteca que le permitió a los Diablos Rojos conservar la cima de la tabla general.

Mientras que en el fondo de la clasificación, el Santos Laguna continúa en ascenso y sumó su tercera victoria consecutivas tras derrotar al Pachuca por la mínima, luego de un inicio de torneo desastroso que parecer haber quedado en el olvido.

Tabla general del Apertura 2026

  1. Toluca - 20 puntos
  2. América - 20 puntos
  3. Chivas - 18 puntos
  4. Querétaro - 17 puntos
  5. Atlas - 17 puntos
  6. Cruz Azul - 16 puntos
  7. León - 14 puntos
  8. Tijuana - 14 puntos
  9. Puebla - 14 puntos
  10. Rayados - 13 puntos
  11. Pachuca - 12 puntos
  12. Pumas 12 - puntos
  13. Atlético de San Luis - 12 puntos
  14. Atlante - 11 puntos
  15. Tigres - 10 puntos
  16. Santos Laguna - 10 puntos
  17. Necaxa - 8 puntos
  18. Bravos de Juárez - 3 puntos

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