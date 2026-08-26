Un golazo y números de crack: Rayados de Monterrey encontró a su jugador perfecto

Rayados continúa en buena forma y dejó atrás la reciente derrota ante Club León en Liga BBVA MX para enfocarse solamente en la Leagues Cup. El equipo dirigido por Matías Almeyda consiguió un triunfo de oro en Illinois al vencer a Chicago Fire por 2-1 y se clasificó a las Semifinales del torneo. En parte, fue gracias al gran nivel que está atravesando Orbelín Pineda.

El mediocampista dejó Europa este verano para colocarse la camiseta de Monterrey, luego de que la directiva desembolsara 8 millones de dólares para efectuar su traspaso desde el AEK Atenas. Había mucha expectativa sobre el regreso de Orbelín y, de momento, el futbolista mexicano está cumpliendo con creces lo que se esperaba. Hoy es uno de los jugadores más destacados de Rayados.

Los números de Orbelín Pineda desde su fichaje por Rayados

Orbelín viene de anotar en el triunfo ante Chicago Fire para posicionar a su equipo entre los cuatro mejores del torneo. Con este tanto, el mediocampista alcanzó las tres anotaciones desde su regreso a la Liga BBVA MX. Cabe destacar que Pineda disputó un total de 7 partidos con la camiseta de Rayados y acumula un saldo de 3 goles y 1 asistencia teniendo en cuenta todas las competiciones.

Plataformas de datos como es el caso de SofaScore, colocan a Orbelín como el mejor futbolista de Rayados en la Leagues Cup. El futbolista de 30 años cuenta con una calificación general de 7.5 sobre 10, superando a otros compañeros de la plantilla como Victor Guzmán (7.4) o Alonso Aceves (7.3). Estos números parecen indicar que Monterrey encontró a su jugador perfecto.

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Qué sigue para Rayados de Monterrey y Orbelín Pineda

Luego de eliminar al Chicago Fire, Rayados deberá esperar para conocer a su rival en las Semifinales de la Leagues Cup. El conjunto regiomontano enfrentará al ganador del partido entre América y Columbus Crew, que se disputará este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park.

La Semifinal está programada para jugarse entre el 1 y 2 de septiembre, aunque el torneo todavía no confirmó el día, horario y estadio. Monterrey buscará avanzar a la Final del 6 de septiembre y asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Orbelín Pineda apunta a mantenerse como una de las principales figuras del equipo de Matías Almeyda en esta instancia decisiva.