Rayados invirtió casi 400 millones en tres futbolistas; esta es la obligación para Matías Almeyda

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se presenta como el escenario perfecto para que los Rayados de Monterrey retomen la grandeza que han perdido en los últimos años, esto luego de perder muchas oportunidades para lograr el campeonato de Liga pese a las inversiones realizadas.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Hoy, la directiva de Nuevo León ha hecho nuevos cambios; sin embargo, el dinero se mantiene y, rumbo al Apertura 2026, Rayados de Monterrey ha hecho una inversión por demás espectacular a través de 3 jugadores, mismos por los que se pagó alrededor de 400 millones de pesos mexicanos.

¿Qué jugadores fichó Rayados para el Apertura 2026?

Hugo Cuypers: Considerado un delantero importante para el nivel del balompié del continente americano, Hugo llega a Rayados con la intención clara de afianzarse en la zona ofensiva y de ser un elemento que pueda recordar lo que, en su momento, entregó Rogelio Funes Mori.

Considerado un delantero importante para el nivel del balompié del continente americano, Hugo llega a con la intención clara de afianzarse en la zona ofensiva y de ser un elemento que pueda recordar lo que, en su momento, entregó Diego Rossi: Este futbolista fue el objeto del deseo de Rayados de Monterrey durante mucho tiempo; sin embargo, fue hasta este periodo, de la mano de Matías Almeyda, que el equipo de la Sultana del Norte pudo hacerse de sus servicios tras 37 goles y 20 asistencias en 88 juegos con el Columbus Crew.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Orbelin Pineda: La última gran petición del Pelado para este Apertura 2026. Orbelín mostró su mejor versión en Europa con el AEK Atenas de la mano del argentino, motivo por el cual se espera que el mexicano recupere el nivel que lo hizo ser uno de los mejores de la Liga BBVA MX en el pasado.

¿Cómo se distribuirá la inversión de Rayados para este mercado de fichajes?

El portal El Futbolero menciona que Rayados gastó alrededor de 22 millones de dólares en estos tres fichajes; es decir, cerca de 400 millones de pesos. No obstante, Monterrey cerró operaciones que le permitirán dividir este pago en abonos durante los años 2026, 2027 y 2028.