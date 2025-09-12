ÚLTIMA HORA: Rayados hace OFICIAL fichaje de exjugador del Manchester United

Este viernes 12 de septiembre del 2025, el conjunto de Rayados de Monterrey hizo oficial el fichaje de Anthony Martial, delantero centro exjugador del Manchester United.

Anthony llega en transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027 con opción a un año más. Con su firma, se convierte en el primer futbolista francés en la historia de Rayados.

A sus 29 años llega al futbol mexicano con la tarea de convertirse en el nuevo ídolo de Rayados de Monterrey. Martial es un delantero versátil con un gran talento, velocidad y capacidad definición.

Los equipos en los que ha jugado Anthony Martial

Monterrey será el quinto equipo en el que juegue Anthony Martial al solo haber tenido minutos en cuatro equipos en Europa.

Los equipos en los que ha jugado son:



Monaco

Manchester United

Sevilla

AEK Atenas

Los números de Anthony Martial

Anthony Martial llega a Rayados para aportar con su gran experiencia luego de tener 442 partidos disputados en Europa con un total de 26,842 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar 123 goles y dar 65 asistencias.

Su mejor rendimiento fue con el Manchester United, con el que disputó 317 partidos, marcó 90 goles y dio 54 asistencias. Conquistó títulos como: la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

Gracias a su nivel, fue galardonado en 2015 con el premio Golden Boy en el Manchester United. El premio reconoce al mejor futbolista joven de Europa.

En la lista de ganadores se encuentran figuras como: Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal, entre otros.

Los números de Anthony Martial con Francia

Martial llegó a ser una joven promesa en la Selección de Francia pues fue convocado con las Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21. Ganó la Euro Sub-16 en 2013.

Con la Selección Mayor de Francia ha disputado 30 partidos y anotado 2 goles. Fue campeón de la UEFA Nations League en 2020-21 y subcampeón de la Euro 2016. En caso de subir su nivel, podría ser seleccionado para la Copa del Mundo 2026.