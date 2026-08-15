Rayados de Monterrey 6-1 Bravos de Juárez: Goleada de la Pandilla en el Gigante de Acero

El Gigante de Acero abrío sus puertas para recibir a los Rayados de Monterrey y a los Bravos de Juárez en uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Matías Almeyda salieron con el pie en el acelerador y rápidamente sentenciaron el partido ante un cuadro fronterizo que nunca se encontró en el terreno de juego. Luca Orellano abrió la cuenta para el local y lo más curioso del triunfo por 6-1 de La Pandilla es que anotaron seis jugadores diferentes. Con esta victoria, el cuadro regio sube hasta lo más alto de la tabla general, mientras que, Bravos no ha sumado en lo que va del Apertura 2026.

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Alineación de Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán y Alonso Aceves

Mediocampistas: Olíver Torres, Orbelín Pineda y Luca Orellano

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers

Alineación de Bravos de Juárez