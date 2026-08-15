Rayados de Monterrey 6-1 Bravos de Juárez: Goleada de la Pandilla en el Gigante de Acero
Victoria contundente por parte de los Rayados de Matías Almeyda sobre el cuadro fronterizo, club que aún no gana en lo que va del certamen mexicano.
El Gigante de Acero abrío sus puertas para recibir a los Rayados de Monterrey y a los Bravos de Juárez en uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Matías Almeyda salieron con el pie en el acelerador y rápidamente sentenciaron el partido ante un cuadro fronterizo que nunca se encontró en el terreno de juego. Luca Orellano abrió la cuenta para el local y lo más curioso del triunfo por 6-1 de La Pandilla es que anotaron seis jugadores diferentes. Con esta victoria, el cuadro regio sube hasta lo más alto de la tabla general, mientras que, Bravos no ha sumado en lo que va del Apertura 2026.
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Alineación de Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán y Alonso Aceves
- Mediocampistas: Olíver Torres, Orbelín Pineda y Luca Orellano
- Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers
Alineación de Bravos de Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Denzell García, Guilherme, Ricardinho y Raymundo Fulgencio
- Delanteros: José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán