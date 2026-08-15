Cruz Azul recupera al jugador que más extrañó en la Leagues Cup para el Apertura 2026

Cruz Azul consumó su primer fracaso al frente de Joel Huiqui como entrenador del equipo, al quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 tras caer contra el Chicago Fire en la última jornada. Seguramente en el torneo binacional se le extrañó a un gran jugador, que el equipo recupera para este Apertura 2026.

Christian Ebere es el jugador que Huiqui podrá utilizar en la jornada 4 cuando la Máquina se enfrente a Xolos de Tijuana en la reanudación del Apertura 2026. El nigeriano ya está concentrado en la ciudad de Baja California, luego de no poder viajar a Estados Unidos para encarar el torneo por temas extracancha.

Christian Ebere es el jugador que Huiqui podrá utilizar en la jornada 4 cuando la Máquina se enfrente a Xolos de Tijuana.|@c_ebere11

¿Por qué Ebere no jugó la Leagues Cup 2026?

El nigeriano no pudo disputar la Leagues Cup debido a problemas migratorios, ya que el delantero no consiguió a tiempo el permiso necesario para ingresar a Estados Unidos, país donde se realizó el torneo binacional.

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El conjunto celeste intentó gestionar una nueva cita ante la Embajada de Estados Unidos en México, pero no encontró turnos disponibles antes del inicio del torneo. Lo anterior, ya que el futbolista de 28 años es de Nigeria, país que requiere un permiso especial para ingresar a la nación Norteamericana.

No obstante, el delantero sí pudo disputar el Campeón de Campeones contra Toluca en California, debido a que recibió un permiso especial solo para ese encuentro, por lo que no fue válido para la Leagues Cup 2026.

El regreso de Ebere con Cruz Azul

Christian podría reaparecer en el terreno de juego con Cruz Azul este domingo 16 de agosto, cuando la Máquina visite a los Xolos de Tijuana. El partido está pactado para jugarse a las 9 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Caliente.