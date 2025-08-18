Rayados de Monterrey 1-1 Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 17 de agosto, partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

Este domingo 17 de agosto del 2025, el último partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Rayados de Monterrey vs Mazatlán. El encuentro se jugará en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Monterrey llega en gran momento, ocupando el sexto lugar de la tabla con 9 puntos tras tres victorias consecutivas. Bajo la dirección de Domènec Torrent, los albiazules han mostrado solidez defensiva y un ataque liderado por Germán Berterame y Sergio Canales.

Por su parte, Mazatlán, se encuentra en la onceava posición con 5 puntos. Dirigidos por Robert Dante Siboldi, los Cañoneros buscan su primer triunfo como visitantes en el Estadio BBVA, donde históricamente no han ganado (3 derrotas y 2 empates).

