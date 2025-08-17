Los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 17 de agosto de 2025

Con dos encuentros culminará este domingo 17 de agosto la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX donde los Rayados de Monterrey pueden tomar la cima de la clasificación.

Querétaro vs Atlas en el Estadio La Corregidora a las 16:00 horas

Querétaro y Atlas se vuelven a ver las caras después de cuatro meses del último enfrentamiento entre ambos, el cual también se jugó en el Estadio La Corregidora. El local buscará revancha tras haber perdido por marcador de 1-2 en tiempo de compensación, mientras que la visita tratará de hacer un buen papel bajo las órdenes de su nuevo estratega.

Querétaro ocupa el último lugar de la clasificación general en el Apertura 2025 al ser el único conjunto que perdió los cuatro partidos que disputó hasta ahora. El desempeño de cada una de sus líneas ha dejado mucho qué desear, sobre todo la ofensiva que sólo registra un gol. Los Gallos Blancos no consiguen una victoria desde el pasado mes de abril y acumulan siete derrotas consecutivas, una racha negativa que comienza a preocupar a todo el entorno, principalmente al entrenador Benjamín Mora.

La paciencia se agotó en Atlas y después de la goleada de 0-3 ante Pachuca, la directiva decidió terminar la relación laboral con el entrenador mexicano Gonzalo Pineda. Luego de darse a conocer esto, la institución rojinegra informó sobre el regreso de un viejo conocido del equipo, Diego Cocca, el artífice del bicampeonato. El estratega argentino tiene mucho trabajo por hacer en su regreso al club que actualmente está en medio de una racha de seis partidos sin victorias (E1, P5), con cinco derrotas al hilo.

Monterrey vs Mazatlán en el Estadio BBVA Bancomer a las 18:00 horas

Monterrey afronta este partido con la intención de continuar con su buena dinámica, pero recibe a un Mazatlán que está dispuesto a quedarse con los tres puntos para colarse entre los diez primeros.

Rayados retomó la acción de la Liga MX tras el parón de la Leagues Cup con una sólida victoria como visitante por 1-3 ante León. Eso significó su tercera victoria consecutiva en liga, lo que alivió las preocupaciones tras la caída por 3-0 ante Pachuca en la jornada inaugural. Sus nueve puntos le tienen de momento en la zona de clasificación directa, y esperará mantenerse allí en este partido como local considerando que ganó sus últimos tres encuentros de liga en esa condición.

Un penal en el tiempo agregado de la segunda mitad privó a Mazatlán de sumar de a tres puntos en la jornada anterior, empatando por 2-2 ante Tijuana, y por ello se mantiene apenas afuera de los puestos de playoff de este Apertura tras su arranque irregular (G1, E2, P1).

