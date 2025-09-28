Rayados de Monterrey 0-0 Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, hoy sábado 27 de septiembre; marcador online

Cotejo de diferentes realidades en la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Rayados de Monterrey es tercero de la tabla general con 22 unidades y quiere dejar atrás la durísima derrota que tuvieron a media semana contra los Diablos Rojos del Toluca y recibirán en el Gigante de Acero a un Santos Laguna que viene con buenas sensaciones tras su triunfo en casa frente a Xolos de Tijuana.

A pesar de que la diferencia entre ambos equipos este semestre es de 12 unidades, el conjunto de Torreón querrá dar el batacazo en patio ajeno y sacar las tres unidades para seguir soñando con liguilla. Por otro lado, la Pandilla podría recuperar el liderato en caso de sacar las tres unidades y que Cruz Azul y Toluca tropiecen.