Rayados de Monterrey 0-0 Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, hoy sábado 27 de septiembre; marcador online
Sigue en vivo el partido entre la Pandilla y los laguneros, el club albiazul quiere el liderato, mientras que, los de Torreón van por el batacazo de la jornada.
Cotejo de diferentes realidades en la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Rayados de Monterrey es tercero de la tabla general con 22 unidades y quiere dejar atrás la durísima derrota que tuvieron a media semana contra los Diablos Rojos del Toluca y recibirán en el Gigante de Acero a un Santos Laguna que viene con buenas sensaciones tras su triunfo en casa frente a Xolos de Tijuana.
A pesar de que la diferencia entre ambos equipos este semestre es de 12 unidades, el conjunto de Torreón querrá dar el batacazo en patio ajeno y sacar las tres unidades para seguir soñando con liguilla. Por otro lado, la Pandilla podría recuperar el liderato en caso de sacar las tres unidades y que Cruz Azul y Toluca tropiecen.