El DESGARRADOR mensaje de Sergio Ramos tras humillación de Monterrey vs Toluca

Luego de la derrota de Monterrey ante Toluca por marcador de 6-2 en el Estadio Nemesio Diez, Sergio Ramos ha roto el silencio en sus redes sociales, donde se ha expresado tras haber fallado un penalti al cobrarlo a lo Panenka frente a Hugo González.

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos.

No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo...”, se lee en el perfil de Instagram del zaguero español.

Y es que el exjugador del Real Madrid tuvo la oportunidad al minuto 19 y tras su cobro, el guardameta de los ‘Diablos Rojos’ se hizo del balón al quedarse en el centro del arco que en su momento, pudo significar el 2-0 en la pizarra.

Tras la derrota en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, Monterrey se ubica en el tercer puesto de la tabla general con 22 puntos. Por su parte, el cuadro Escarlata ocupa el segundo puesto con la misma cantidad de unidades.

Números de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

Desde su llegada a Rayados, Sergio Ramos tiene un registro de 24 partidos jugados con marca de seis goles en más de 2 mil minutos de actividad con la escuadra de ‘La Pandilla’.

Para la Fecha 11, misma que se disputa este fin de semana, el equipo dirigido por Domènec Torrent recibe a Santos Laguna en el Estadio BBVA, partido a jugarse el sábado 27 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

