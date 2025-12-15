Tras la salida de Sergio Ramos, Rayados va por un jugador de Cruz Azul

Los Rayados de Monterrey descansan por el momento tras la eliminación en la liguilla del Apertura 2025; sin embargo, ya tienen una lista de opciones para sustituir la baja del español Sergio Ramos quien le dijo adiós al futbol mexicano hace algunos días. Entre las opciones que manejan en la Sultana del Norte está el defensor colombiano, Willer Ditta, que milita actualmente en la Máquina de Cruz Azul.

Te puede interesar: Los futbolistas que podrían salir de Cruz Azul en este mercado

El equipo de fútbol Rayados de Monterrey está considerando seriamente la posibilidad de fichar al defensa colombiano Willer Ditta, quien actualmente milita en Cruz Azul. Según informes, la directiva regiomontana habría presentado interés por el futbolista de la Máquina.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Ditta tiene precio

La posible incorporación de Ditta a Rayados sería un movimiento estratégico para fortalecer la defensa del equipo, que busca mejorar su rendimiento bajo la dirección de Domènec Torrent. Se estima que el valor de mercado de Ditta es de aproximadamente 5,5 millones de euros, unos 6 millones de dólares.

La salida de Ditta de Cruz Azul no será fácil, ya que su cláusula de rescisión está fijada en más de 8 millones de dólares. La directiva cementera considera a Ditta como una pieza fundamental en su esquema defensivo y no está dispuesta a dejarlo ir por menos de esa cantidad. En caso de que Rayados esté interesado en fichar a Ditta, tendría que pagar la cláusula de rescisión o negociar un acuerdo con Cruz Azul .

¿Un salto en la carrera de Willer?

La posible llegada de Ditta a Rayados se da en un contexto en el que el equipo regiomontano busca reemplazar a Sergio Ramos, quien dejó el equipo recientemente.

El colombiano ha sido una de las opciones que ha considerado la directiva de Rayados, gracias a su experiencia y habilidades defensivas. El jugador ha sido un pilar en la defensa de Cruz Azul desde su incorporación en 2023 y ha disputado 86 juegos oficiales con el equipo.

Te puede interesar: Año de ensueño; estos fueron los 4 TÍTULOS que Toluca conquistó en 2025