Rayados tendría “refuerzo” de lujo tras reincorporación de este futbolista

El parón por el futbol de selecciones ha terminado, por lo que los 18 equipos de la primera división de México se dicen listos para disputar la Jornada 8 del Apertura 2025 . Uno de ellos es Rayados de Monterrey, equipo que recientemente recibió una excelente noticia de cara a la parte final del torneo.

De la mano de Domenec Torrent, Rayados de Monterrey ha superado las expectativas y, luego del grato Mundial de Clubes que hizo, hoy por hoy es uno de los mejores equipos de la Liga BBVA MX. Aunado a ello, recientemente confirmó que un elemento regresará pronto a las canchas, lo cual podría tomarse como un “refuerzo” de lujo para ellos.

¿En qué lugar está Rayados en el Apertura 2026?

Después de siete jornadas disputadas, y de haber caído en su debut ante Pachuca por 3-0, el cuadro de la Sultana del Norte es el líder general del Apertura 2025 luego de sumar 18 unidades de 21 posibles. Además, es la mejor ofensiva de la temporada al registrar 17 tantos hasta ahora.

¿Cuándo y contra quién es el siguiente partido de Monterrey?

Rayados de Monterrey disputará la Jornada 8 del Apertura 2025 una vez que visite el centro del país para enfrentarse a los Gallos del Querétaro, en un juego programado para este domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas.

¿Cuál es el “refuerzo” de lujo para el club en este torneo?

Han pasado poco más de siete meses desde que comenzó su rehabilitación luego de una dolorosa lesión en la rodilla; sin embargo, todo haría indicar que Carlos Salcedo está más cerca que nunca de volver a las canchas, esto luego de entrar al último tramo de su recuperación.

Fue a través de sus redes que Rayados compartió algunas fotos del trabajo físico que “El Titán” continúa haciendo en el campo, por lo que se espera que el defensor central mexicano forme parte de la convocatoria del entrenador español en las próximas semanas.

¿Cuándo será el Clásico Regio entre Rayados y Tigres?

El auténtico Clásico Regio será un duelo vibrante en esta Liga BBVA MX, por lo que los organizadores decidieron colocarlo hasta la Jornada 16 del certamen el turno. El duelo se llevará a cabo en el BBVA Bancomer el sábado 1 de noviembre en punto de las 19:00 horas.