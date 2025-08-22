¡Viernes Botanero encendido! Juárez vs Santos | Apertura 2025 | Liga Mx
¡Duelo explosivo en la frontera! Santos Laguna visita a FC Juárez en la Jornada 6 del Apertura 2025, y el Olímpico Benito Juárez se convierte en el escenario de un enfrentamiento lleno de tensión, goles y polémica.
