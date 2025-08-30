¡Y a dónde se irán!: América amenaza con abandonar el Estadio Ciudad de los Deportes tras veto

El Club América vive horas turbulentas fuera de la cancha. La suspensión del Estadio Ciudad de los Deportes por parte de la Alcaldía Benito Juárez encendió las alarmas en Coapa y abrió un debate que podría cambiar el rumbo inmediato del equipo: ¿seguir en ese recinto o buscar una nueva casa?

La sanción sorprendió a la directiva azulcrema y obligará a Las Águilas a jugar ante Pachuca a puerta cerrada, sin el apoyo de su gente. Pero lo más preocupante es que el próximo partido como local es nada más y nada menos que el Clásico Nacional contra Chivas… y ese escenario histórico podría estar en riesgo.

¿Cuánto le costó el Tricampeonato al América?

América analiza un cambio de sede urgente

Héctor González Iñárritu, presidente operativo del club, reconoció que el tema ya se discute entre los altos mandos. El dirigente dejó claro que en los próximos días se definirá si el América continúa en el Estadio Ciudad de los Deportes o busca otra alternativa.

El golpe es duro porque la situación no es nueva. En el Apertura 2024, América también tuvo que abandonar la Ciudad de México y jugar partidos en otras plazas, incluida una final en Puebla. La paciencia parece agotarse y la decisión de cambiar de estadio podría ser inminente si las condiciones no mejoran.

América prepara acciones legales

Desde la institución consideran que la suspensión fue una medida arbitraria y no descartan ir a los tribunales. La directiva planea reunirse este lunes para tomar una decisión firme, que podría incluir acciones legales contra los responsables.

Lo cierto es que el América no está dispuesto a seguir arrastrando problemas administrativos que afectan directamente a su afición y al equipo en lo deportivo.

El futuro inmediato del club es una incógnita: ¿seguirá en el Estadio Ciudad de los Deportes, se mudará temporalmente a otra sede, o incluso podría volver al remodelado Azteca antes de lo planeado? Lo único claro es que la polémica está lejos de terminar y la afición azulcrema ya exige certezas.