Rayados de Monterrey se reforzaría con BOMBAZO de la MLS para el Clausura 2026

La directiva de Rayados de Monterrey estaría cerca de cerrar un refuerzo BOMBA para el Clausura 2026. César Merlo detalló en sus redes sociales que Rayados ya tendría un principio de acuerdo con el conjunto de Cincinnati por el fichaje del extremo derecho argentino, Luca Orellano.

🚨Principio de acuerdo entre Rayados y Cincinnati para que Luca Orellano juegue en Monterrey. Más detalles, aquí. ⬇️

Merlo agregó que Rayados ya tendría un acuerdo con el futbolista, quien vería con buenos ojos jugar en la Liga BBVA MX. Es por eso que ya habría hecho una oferta al Cincinnati.

Se espera que en las próximas horas, los clubes lleguen a un acuerdo y puedan dar a conocer el fichaje de forma oficial en sus redes sociales.

Así juega Luca Orellano

Luca Orellano es un extremo argentino que juega principalmente por la banda derecha de 25 años de edad, es zurdo y que actualmente juega con el Cincinnati.

Su estilo de juego se caracteriza por ser eléctrico, desequilibrante y muy ofensivo. El equipo lleva tiempo queriendo tener un jugador destacado por las bandas que sea veloz y encarador.

Luca Orellano cumple con los requisitos al ser un jugador que destaca por ser;



Creativo

Su gran velocidad

Buen remate

Los números deLuca Orellano

Luca Orellano llega a Rayados luego de disputar un total de 77 juegos con FC Cincinnati en los que marcó 15 goles y dio 11 asistencias en 5.641 minutos en el terreno de juego.

En su corta carrera, ya ha llegado a los 221 juegos disputados en los que marcó 29 goles y dio 28 asistencias en12.861 minutos de juego.