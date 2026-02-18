logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Así reaccionó la afición de Pumas a la presentación de su nueva mascota Goya “Haciendo todo menos arreglando el plantel”

El conjunto de Pumas presentó a su nueva mascota Goya pero un gran sector de la afición mostró su molestia con el equipo

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 18 de febrero del 2026, el conjunto de Pumas presentó en conferencia de prensa a Goya, su nueva mascota. El club le dio mucha difusión a su nuevo anuncio por lo que mantuvo por varios días expectante a sus aficionados sobre de lo que se podría tratar y al dar a conocer que es por una nueva mascota, un gran sector de seguidores, mostró su enojo con el club.

Así reaccionó la afición de Pumas a la nueva mascota Goya

Un gran sector mostró su enojó en las redes sociales pues aseguraron que fue mucha propaganda para el anuncio cuando pudieron hacerlo publicando solo un video.

La afición universitaria no se encuentra tan feliz con el equipo y han asegurado que deberían de preocuparse más por reforzar al equipo de buena forma o hasta despedir a ciertos elementos de la directiva para poder mejorar.

Por otra parte, otro sector de la afición, sobre todo las aficionadas mostraron su felicidad y alegría en las redes sociales por conocer a Goya.

"Está hermosaaa"
"apenas te conozco y ya te amo"
"Bienvenida Goya, ya quiero verte en el estadio"

