Así reaccionó la afición de Pumas a la presentación de su nueva mascota Goya “Haciendo todo menos arreglando el plantel”

Este miércoles 18 de febrero del 2026, el conjunto de Pumas presentó en conferencia de prensa a Goya, su nueva mascota. El club le dio mucha difusión a su nuevo anuncio por lo que mantuvo por varios días expectante a sus aficionados sobre de lo que se podría tratar y al dar a conocer que es por una nueva mascota, un gran sector de seguidores, mostró su enojo con el club.

Presentamos oficialmente a Goya, la nueva integrante de la familia universitaria. Viene lista para saltar a la cancha, contagiar la garra y, por supuesto, liderar el grito que nos une a todos.

Desde la cantera hasta la gloria, Goya estará presente para defender nuestros colores.… pic.twitter.com/8hHDBswxty — PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026

Así reaccionó la afición de Pumas a la nueva mascota Goya

Un gran sector mostró su enojó en las redes sociales pues aseguraron que fue mucha propaganda para el anuncio cuando pudieron hacerlo publicando solo un video.

La afición universitaria no se encuentra tan feliz con el equipo y han asegurado que deberían de preocuparse más por reforzar al equipo de buena forma o hasta despedir a ciertos elementos de la directiva para poder mejorar.

Queremos llegué una empresa a manejar al club para que exista dinero, no otra mascota. — César A. Mendoza (@CesarVi64863912) February 18, 2026

Está si era mascota! pic.twitter.com/xE0jJuguVj — El Potro (@Barucho88) February 18, 2026

Jajaja la noticia que cambiará la historia . Demasiada crema le pusieron a los tacos, eh ! — María Rodríguez 🍒 (@BadisRo) February 18, 2026

haciendo todo menos arreglando el plantel no mms — 🇲🇽 (@Its_Yamal) February 18, 2026

Lo que necesitamos es un equipo que respete la camiseta y que no de vergüenza — Nacho Molina (@nachomolinah) February 18, 2026

Esto era el súper mega anuncio por el que convocaron a conferencia? °-°

Pa eso mejor suban un videito como acostumbran y ya — D. (@DeigoF_11) February 18, 2026

*Anuncian conferencia de prensa IMPORTANTÍSIMA que "Cambiará la historia del Club"* Mis expectativas vs Realidad pic.twitter.com/XMwbZ74fgt — Hugo Calaway (@Calaway316) February 18, 2026

De verdad que con ustedes nunca espero absolutamente nada y me terminan decepcionando aún así — 𓆰 𓆪 (@paco9ssj) February 18, 2026

Por otra parte, otro sector de la afición, sobre todo las aficionadas mostraron su felicidad y alegría en las redes sociales por conocer a Goya.

"Está hermosaaa"

"apenas te conozco y ya te amo"

"Bienvenida Goya, ya quiero verte en el estadio"