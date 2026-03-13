Real Madrid sumaría hasta 300 MILLONES con las bajas de estos 4 jugadores para la siguiente temporada

El presente del Real Madrid ha obligado a la directiva merengue a comenzar a buscar nuevas alternativas en el mercado de cara a la siguiente temporada, lo cual, lógicamente, permite que el club comience a analizar las próximas bajas a fin de tener un fondo de armario económico lo suficientemente bueno para sus fichajes.

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En ese sentido, desde España se menciona que el Real Madrid estaría dispuesto a vender a cuatro de sus galácticos, los cuales, de hacer un buen negocio, el club merengue podría sumar alrededor de 300 millones para sus fichajes. ¿Qué jugadores con los que podrían abandonar la institución?

¿Qué jugadores saldrían del Real Madrid y le darían al club 300 millones?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el Real Madrid tendría en mente vender a cuatro de sus futbolistas a fin de hacer caja y sumar hasta 300 millones de euros para fichajes. Uno de ellos es Brahim Díaz, mediocampista por el que podrían recibir hasta 50 millones gracias a su experiencia en el campo.

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Otro elemento que podría abandonar la casa blanca es nada más y nada menos que Eduardo Camavinga, jugador que se desempeña en el centro del campo, que formará parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y por el que recibirían alrededor de 100 millones de euros.

Franco Mastantuono es otro de los jugadores que podrían salir del Real Madrid a pesar de haber llegado en esta temporada por un precio que rondaría los 70 millones. Finalmente, el último jugador en este listado es Rodrygo, quien si bien recientemente se lesionó tendría un valor de hasta 80 millones de euros.

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid?

En estos momentos, el Real Madrid se encuentra en el segundo lugar de la tabla general en España, así como en los octavos de final de la Champions League. Dicho lo anterior, los siguientes encuentros del conjunto merengue son ante escuadras como Elche, Manchester City, Atlético de Madrid y Mallorca.