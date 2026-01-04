Real Madrid golea al Betis con hat-trick perfecto de Gonzalo García

El Real Madrid abrió el 2026 con una victoria contundente al golear 5-1 al Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido de LaLiga que quedó marcado por la actuación de Gonzalo García. El delantero canterano fue la figura del encuentro al firmar un hat-trick perfecto.

El marcador se abrió al minuto 20, cuando Gonzalo conectó remate de cabeza tras una falta lateral cobrada por Rodrygo. Hasta ese momento, el Real Madrid había asumido el control del partido, aunque el Betis se mantenía ordenado y sin conceder demasiados espacios.

Tras el descanso, el conjunto dirigido por Xabi Alonso amplió la ventaja

Al minuto 50, Valverde envió un centro desde la banda derecha, Gonzalo controló el balón con el pecho en la frontal del área y, sin dejarlo caer, definió con una volea de pierna derecha imposible para el guardameta Álvaro Valles. Cinco minutos más tarde llegó el tercer tanto, obra de Asencio, quien remató de cabeza un tiro de esquina.

El partido entró entonces en una fase con muchos espacios

Giovani Lo Celso estrelló un disparo en el poste al 62’, y poco después Rodrygo desperdició un mano a mano ante Valles. El Betis recortó distancias al 66’ por medio de Cucho Hernández, y minutos más tarde Riquelme volvió a encontrar el poste.

La reacción bética no fue suficiente. Al minuto 82, Gonzalo García cerró su noche con el tercer gol personal, un remate con la pierna izquierda tras asistencia de Carreras, que selló su hat-trick y provocó la ovación del Bernabéu al ser sustituido poco después. En tiempo añadido, Fran García marcó el quinto tanto para sentenciar definitivamente el encuentro.

Con esta goleada, el Real Madrid inicia el año con una actuación sólida y efectiva, mientras que el Betis se marcha del Bernabéu con una derrota amplia pese a algunos pasajes de reacción en la segunda mitad.

El próximo compromiso del Real Madrid será la Supercopa de España, donde enfrentará al Atlético de Madrid, el equipo blanco busca cortar una racha cercana a los dos años sin levantar este título, su última conquista fue el 14 de enero de 2024, cuando venció 4-1 al Barcelona en la final disputada en Riad. En la edición de 2025 cayó ante el conjunto azulgrana (2-5), por lo que la Supercopa de 2026 representa una oportunidad inmediata para volver a ganar el trofeo.