Real Madrid vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Derbi en la jornada 29 de La Liga; marcador online

Día especial en la capital española, día de Debi madrileño. El Santiago Bernabéu abre sus puertas para recibir al Real Madrid y al Atlético de Madrid en el duelo de la jornada en La Liga. El cuadro merengue viene de eliminar al Manchester City en la UEFA Champions League a media semana y viene con los ánimos encendidos. Por otro lado, Diego Simeone y los 'Colchoneros' quieren sacar unidades de patio ajeno y darle una mano al FC Barcelona en la carrera por el título.

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