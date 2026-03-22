Partidos de HOY 22 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX llega a su cierre este domingo 22 de marzo con tres partidos clave que podrían cambiar la tabla general. Con varios equipos peleando puestos de liguilla y otros buscando salir del fondo, la actividad de hoy se presenta como determinante para definir el rumbo del torneo en su recta media, tras un sábado cargado de emociones y resultados sorpresivos.

Uno de los duelos más destacados fue el Clásico Capitalino, donde los Pumas de la UNAM se impusieron 1-0 al América con un gol agónico de Robert Morales al 90+5’ desde los 11 pasos, haciendo valer la localía y evidenciando el desgaste de las Águilas tras la carga de partidos por su participación en la Concacaf Champiosn Cup 2026.

En otro de los encuentros de las acciones del sábado, las Chivas de Guadalajara consiguieron una victoria de oro al derrotar 3-2 a Monterrey en el Estadio BBVA. El ‘Rebaño Sagrado’ mostró contundencia y carácter para mantenerse en la parte alta de la tabla, impulsado por la actuación ofensiva de Armando ‘Hormiga’ González.

Por su parte, el duelo entre Atlas y Querétaro terminó sin goles en el Estadio Jalisco, en un resultado que deja sensaciones encontradas: los rojinegros fueron superiores pero sin contundencia, mientras que Gallos suma un punto que sabe a poco en su lucha por salir del fondo. En San Luis, el Club León rescató una valiosa victoria 2-1 ante Atlético de San Luis con un gol de Miguel Rodríguez al 90+6’, en uno de los cierres más dramáticos de la jornada.

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Para cerrar la Jornada 12, este domingo 22 de marzo se disputan los siguientes encuentros:

Pachuca vs. Toluca , 17:00 hrs , Estadio Hidalgo (Pachuca, Hidalgo).



Santos Laguna vs. Puebla , 17:00 hrs, Estadio Corona - TSM (Torreón, Coahuila).



FC Juárez vs. Tigres de la UANL19:00 hrs, Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez, Chihuahua).

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