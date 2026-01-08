logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO el resultado del Derbi en la semifinal de la Supercopa de España; marcador online

Sigue EN VIVO todas las acciones de la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético de Madrid en el King Abdullah Sports City

Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España 2026
Notas,
La Liga

Escrito por:  Oscar Rodríguez

La Supercopa de España 2026 ya tiene a su primer finalista. Luego de la goleada del FC Barcelona ante el Athletic, el equipo blaugrana espera rival en el juego por el campeonato y este jueves 8 de enero, el Real Madrid se mide al Atlético de Madrid en una edición más del Derbi.

Dirigidos por Xabi Alonso, el conjunto Merengue no cuenta con Kylian Mbappé, delantero que se encuentra lesionado y deberán encarar el juego sin el máximo goleador blanco en la presente campaña.

