Real Madrid vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO el resultado del Derbi en la semifinal de la Supercopa de España; marcador online

La Supercopa de España 2026 ya tiene a su primer finalista. Luego de la goleada del FC Barcelona ante el Athletic, el equipo blaugrana espera rival en el juego por el campeonato y este jueves 8 de enero, el Real Madrid se mide al Atlético de Madrid en una edición más del Derbi.

Dirigidos por Xabi Alonso, el conjunto Merengue no cuenta con Kylian Mbappé, delantero que se encuentra lesionado y deberán encarar el juego sin el máximo goleador blanco en la presente campaña.