Real Madrid deja ir puntos ante Girona en la Jornada 31 de LaLiga de España

Real Madrid recibe a Girona en la Fecha 31 de LaLiga de España. Dirigidos por Álvaro Arbeloa, el conjunto local encara el partido tras haber perdido el juego de ida de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League, encuentro en el que cayeron frente al Bayern Munich.

Del otro lado, el Girona comandado por Miguel Ángel Sánchez Muñoz viene de ganarle al Villarreal en la Jornada 30 de la competencia local. En la Temporada 2025-26, el Real Madrid se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 69 puntos en un certamen que lidera el Barcelona con 76 unidades.

Horario y dónde seguir en vivo en México el Real Madrid vs Girona

Este encuentro se disputará a las 13:00 pm en tiempo del Centro de México y lo podrás seguir totalmente en vivo en Azteca Deportes, donde tendremos el resultado actualizado al momento.