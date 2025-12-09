CONFIRMADO: Los precios de los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

El próximo 28 de marzo de 2026, el Estadio Ciudad de México abrirá nuevamente sus puertas tras una profunda remodelación con el encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal que contará en sus filas al astro mundial Cristiano Ronaldo.

El precio de boletos ya genera conversación, pues reflejan tanto la magnitud del evento como la diversidad de opciones para todo los tipos de aficionados.

Precios accesibles y populares

En las zonas más altas del coloso de Santa Úrsula, los boletos parten desde $500 pesos en sectores como Alto Lateral UF, Alto Norte UF y Alto Sur UF. Estas localidades buscan acercar a los aficionados con presupuestos más ajustados, ofreciendo la posibilidad de ser parte de un partido histórico. En contraste, las áreas de Alto Norte y Alto Sur alcanzan los $1,500 pesos, mientras que el Alto Lateral asciende a $2,500 pesos, mostrando una primera diferencia en comodidad y visibilidad.

Las secciones 300 presentan una amplia gama de opciones. Los boletos en Preferente 300 y Cabecera 300 rondan entre $1,500 y $1,750 pesos, mientras que los Lateral 300A y 300B se disparan hasta los $5,000 pesos, reflejando su ubicación privilegiada. En las zonas 100 y 200, los precios oscilan entre $3,800 y $5,000 pesos, con Platea 200 y Lateral 100 como las áreas más exclusivas dentro de este rango.

Experiencia premium y palcos

Para quienes buscan lujo y exclusividad, el estadio ofrecerá espacios como Sierra Porch ($8,000) y Palcos Club ($6,000). La categoría Premium A y B incluye opciones como Chairman, el boleto más caro de la lista con $9,000 pesos, además de Corner, Locker, Super Seat y Tunnel, todos entre $6,500 y $8,000 pesos. Estas localidades están diseñadas para quienes desean vivir el partido con servicios adicionales y una experiencia de primer nivel.

El Estadio también contempla una zona especial para personas con discapacidad, con un precio de $1,750 pesos, reafirmando el compromiso de que nadie quede fuera de este evento histórico.

¿Cuándo se pone en venta los boletos México vs Portugal?

La organización confirmó que la venta general de boletos aún no tiene fecha definida, aunque sí se estableció un periodo de preventa del 10 al 12 de diciembre de 2025.

Durante esos días, los aficionados podrán adquirir sus entradas exclusivamente con tarjetas Banorte, con la opción de diferir el pago a cinco o diez meses sin intereses en productos seleccionados.

Asimismo, se precisó que los accesos estarán disponibles únicamente a través del portal oficial de la plataforma Fanki, con el objetivo de centralizar la alta demanda prevista para un encuentro que ha despertado gran expectativa por la presencia de la selección portuguesa y su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

