OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX presenta a su nuevo DT para el Clausura 2026

El equipo del Necaxa hizo oficial la llegada del uruguayo Martín Marini como su nuevo director técnico para el Torneo Clausura 2026 tomando el lugar del argentino Fernando Gago, quien no logró llevar al equipo al Play-in en el pasado Apertura 2025 dejando al conjunto de los Rayos en el puesto 13 de la tabla sumando 17 puntos en todo el campeonato.

La directiva del Necaxa apuesta por las ideas y el carácter del estratega sudamericano, que viene de tener una campaña destacada con los Bravos de Juárez.

Martín Marini dirigió al conjunto de Juárez en el Torneo Apertura 2025 y consiguió clasificarlos a la Liguilla, un logro que pocos anticipaban al inicio de la competición. Bajo su mando, los fronterizos mostraron orden táctico y solidez defensiva, aunque fueron eliminados en cuartos de final por Toluca, actual campeón de la Liga BBVA MX. Ese desempeño llamó la atención de Necaxa, que busca un cambio de rumbo tras un semestre complicado en el que la afición reclamó mayor protagonismo y resultados.

Oficialmente, el profesor Martín Varini es nuestro nuevo Director Técnico rumbo al torneo Clausura 2026. ¡Juntos con todo y por todo! 💪#FuerzaRayos pic.twitter.com/CXvDU4UlrW — Club Necaxa (@ClubNecaxa) December 8, 2025

¿Cuáles son los equipos que ha dirigido Martín Marini?

Martín Marini inició su carrera en divisiones juveniles, donde se formó como un entrenador meticuloso y cercano al jugador. Su primera oportunidad como entrenador fue con el equipo uruguayo Rentistas, continuó su carrera como asistente con el Cruzeiro de Brasil y el Real Valladolid de España. En el 2024 inicio como entrenador del conjunto Defensor, para luego sumarse al conjunto Athletico Paranaense donde estuvo dirigiendo el equipo en 19 partidos. Posteriormente, dio el salto a México para tomar la dirección técnica de los Bravos de Juárez.

Su estilo se caracteriza por la disciplina táctica, el aprovechamiento de jóvenes talentos y la capacidad de adaptar sus esquemas a las necesidades del plantel. En Juárez, Marini implementó un sistema equilibrado que permitió a los Bravos competir de tú a tú con rivales de mayor presupuesto. Ese sello de resiliencia y trabajo colectivo es lo que Necaxa espera replicar en Aguascalientes.

